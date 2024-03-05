"Транспортний безвіз" з Україною: у ЄС пропонують посилити вимоги до Києва

Сьогодні, Єврокомісія оприлюднила пропозицію щодо продовження угоди про автомобільні перевезення з Україною, але з певними корективами. Про це пише УНН з посиланням на пресрелізі виконавчого органу ЄС.

Деталі

Запропоновані зміни передбачають, що деякі країни ЄС зможуть призупиняти дію угод.

У комісії пояснюють, що "пропозиції включають оновлення угоди з Україною "з метою покращення її практичної реалізації та правозастосування, зберігаючи при цьому її цілі та сферу дії".

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При цьому комісія заявила, що вирішила змінити угоду з Україною "на основі обміну думками з державами-членами, Україною та зацікавленими сторонами".

Зміни пропонують:

зробити обов'язковим наявність документів, які підтверджують, що транспортний оператор належним чином уповноважений здійснювати міжнародні перевезення, і що перевезення здійснюється відповідно до угоди;

зробити обов'язковим наявність спеціальних документів, які засвідчують, що операція без вантажу безпосередньо пов'язана з транзитною або двосторонньою операцією, як того вимагає угода;

посилити контроль за дотриманням автоперевізниками зобов'язань, пов'язаних з операціями, дозволеними угодою, боротьбу з шахрайством та підробкою водійських документів, а також з правопорушеннями, пов'язаними з безпекою дорожнього руху: такі правопорушення можуть призвести до відкликання ліцензії;

додати нове захисне застереження: якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певному географічному регіоні спостерігається значне порушення, яке може бути пов'язане з угодою, дія угоди може бути призупинена в цьому географічному регіоні.

При цьому комісія наголосила, що угода була дуже позитивною як для ЄС, так і для України, дозволивши значно збільшити їхній експорт на ринки один одного.

Тимчасові транспортні угоди з Україною та Молдовою сприяли переміщенню експорту та імпорту двох країн(...). Водночас вони можуть по-різному впливати на операторів автомобільних перевезень у всьому Союзі. Ось чому в сьогоднішній пропозиції щодо угоди з Україною ми також розглянули, як ми можемо покращити угоду надалі, спростивши її імплементацію та виконання та запровадивши захисне застереження на випадок негативного впливу на регіональні ринки в ЄС - прокоментувала зміни до угоди єврокомісар з питань транспорту Адіна Валеан.

Наразі пропозиції змін до угод розглядає Рада ЄС. Після їх схвалення Єврокомісія почне обговорення з Україною та Молдовою.

Доповнення

Угода про транспортний безвіз була підписана влітку 2022 року. Вона дала змогу уникнути гальмування експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

У березні 2023 року дія угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень між Україною та ЄС була продовжена до 30 червня 2024 року.

Від початку дії "транспортного безвізу" український експорт автомобільним транспортом до ЄС значно збільшився. Окрім того, це призвело до збільшення українського імпорту з ЄС.

Однією із головних вимог польських перевізників, які разом із аграріями блокують західний кордон України, є скасування "транспортного безвізу" для України.

Нагадаємо

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