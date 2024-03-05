"Транспортный безвиз" с Украиной: в ЕС предлагают ужесточить требования к Киеву
Европейская комиссия предложила продлить действие Соглашения об автомобильном транспорте с Украиной, при этом позволив странам ЕС временно приостановить его действие при определенных условиях.
В Польше в том же регионе нашли еще два метеорологических шара
Еще два метеорологических шара были найдены в Польше в том же регионе, что и предыдущая находка, причем на обоих новых шарах были надписи кириллицей, что указывает на то, что они прибыли из соседнего Калининграда.
Демченко: попытки незаконного пересечения границы продолжаются, уже разоблачены более 380 организаторов
За время действия военного положения в Украине пограничники разоблачили более 380 организаторов, которые помогали людям нелегально пересекать границу, причем больше всего попыток было осуществлено в Молдове и Румынии.
Во Львовском перинатальном центре умер младенец: полиция начала расследование
Начато расследование по факту смерти младенца в перинатальном центре во Львове. Ребенок умер на четвертый день после рождения.
россияне обстреляли центр Херсона, есть раненый
51-летний украинец получил ранения в результате российского обстрела в Херсоне, в частности минно-взрывную травму и огнестрельное ранение спины.
МУС выдал ордера на арест командующего авиацией рф и командующего черноморского флота
МУС выдал ордера на арест командующего авиацией рф и командующего черноморского флота за военные преступления и преступления против человечности в Украине, включая нападения на гражданские объекты и инфраструктуру в период с октября 2022 года по март 2023 года.
Сырский и Умеров обсудили потребности Украины в артиллерии и ПВО с министром обороны Норвегии
Министр обороны Украины и Главнокомандующий Вооруженных Сил обсудили с Министром обороны Норвегии расширение сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе и насущные военные потребности Украины.
Макрон сигнализирует союзникам Украины не быть "трусами"
Макрон заявил, что союзникам Украины пора активизировать свои действия и оказать большую поддержку, поскольку война вернулась в Европу.
Силы ПВО сбили вражескую ракету в Криворожском районе
Силы противовоздушной обороны в Криворожском районе Днепропетровской области сбили вражескую ракету, сообщил председатель Днепропетровской ОВА.
В Красном море повреждены три кабеля связи между Европой, Азией и Африкой
Хуситы со своей стороны заявили, что не причастны к инциденту и возложили ответственность на американские и британские военные корабли, не приводя никаких доказательств.