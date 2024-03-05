"Транспортный безвиз" с Украиной: в ЕС предлагают ужесточить требования к Киеву

Сегодня, Еврокомиссия обнародовала предложение о продлении соглашения об автомобильных перевозках с Украиной, но с определенными коррективами. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-релизе исполнительного органа ЕС.

Детали

Предложенные изменения предусматривают, что некоторые страны ЕС смогут приостанавливать действие соглашений.

В комиссии объясняют, что "предложения включают обновление соглашения с Украиной "с целью улучшения его практической реализации и правоприменения, сохраняя при этом его цели и сферу действия".

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При этом комиссия заявила, что решила изменить соглашение с Украиной "на основе обмена мнениями с государствами-членами, Украиной и заинтересованными сторонами".

Изменения предлагают:

сделать обязательным наличие документов, подтверждающих, что транспортный оператор надлежащим образом уполномочен осуществлять международные перевозки, и что перевозка осуществляется в соответствии с соглашением;

сделать обязательным наличие специальных документов, удостоверяющих, что операция без груза непосредственно связана с транзитной или двусторонней операцией, как того требует соглашение;

усилить контроль за соблюдением автоперевозчиками обязательств, связанных с операциями, разрешенными соглашением, борьбу с мошенничеством и подделкой водительских документов, а также с правонарушениями, связанными с безопасностью дорожного движения: такие правонарушения могут привести к отзыву лицензии;

добавить новую защитную оговорку: если на национальном рынке автомобильных перевозок в определенном географическом регионе наблюдается значительное нарушение, которое может быть связано с соглашением, действие соглашения может быть приостановлено в этом географическом регионе.

При этом комиссия подчеркнула, что соглашение было очень положительным как для ЕС, так и для Украины, позволив значительно увеличить их экспорт на рынки друг друга.

Временные транспортные соглашения с Украиной и Молдовой способствовали перемещению экспорта и импорта двух стран (...). В то же время они могут по-разному влиять на операторов автомобильных перевозок во всем Союзе. Вот почему в сегодняшнем предложении по соглашению с Украиной мы также рассмотрели, как мы можем улучшить соглашение в дальнейшем, упростив его имплементацию и выполнение и введя защитную оговорку на случай негативного влияния на региональные рынки в ЕС - прокомментировала изменения в соглашение еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан.

Сейчас предложения изменений в соглашения рассматривает Совет ЕС. После их одобрения Еврокомиссия начнет обсуждение с Украиной и Молдовой.

Дополнение

Соглашение о транспортном безвизе было подписано летом 2022 года. Оно позволило избежать торможения экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

В марте 2023 года действие соглашения о либерализации грузовых автоперевозок между Украиной и ЕС было продлено до 30 июня 2024 года.

С начала действия "транспортного безвиза" украинский экспорт автомобильным транспортом в ЕС значительно увеличился. Кроме того, это привело к увеличению украинского импорта из ЕС.

Одним из главных требований польских перевозчиков, которые вместе с аграриями блокируют западную границу Украины, является отмена "транспортного безвиза" для Украины.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что протесты фермеров против доступа украинских товаров на польский рынок являются европейской проблемой, которую должна решить Европейская комиссия.

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