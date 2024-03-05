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В ЕС начали пересмотр транспортного соглашения с Украиной, чтобы удовлетворить требования польских перевозчиков

В ЕС начали пересмотр транспортного соглашения с Украиной, чтобы удовлетворить требования польских перевозчиков

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 18:47  •  12629 просмотра

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Польша заявляет, что Европейская комиссия согласилась пересмотреть транспортное соглашение с Украиной, чтобы удовлетворить требования польских дальнобойщиков.

Европейская комиссия согласилась работать над изменениями в соглашении Европейского Союза с Украиной об автомобильных перевозках грузов, востребованных польскими дальнобойщиками. Об этом Reuters сообщила  пресс-служба министерства инфраструктуры Польши, передает УНН.

Европейская комиссия начала процедуру пересмотра Соглашения между Европейским Союзом и Украиной об автомобильных перевозках грузов.

- говорится в сообщении ведомства.

Детали

Пересмотр соглашения, отменившего большинство ограничений для водителей, перевозящих грузы между Украиной и Европейским Союзом, был одним из ключевых требований польских дальнобойщиков, которые в конце года на несколько недель заблокировали некоторые пункты пропуска с Украиной.

Нам удалось убедить наших партнеров в необходимости работать над пересмотром этого соглашения, которое стало одной из главных причин протестов польских перевозчиков.

- цитирует издание министра инфраструктуры Дариуша Климчака заявление.

Предложения исполнительной власти ЕС по изменениям в соглашении были направлены на дальнейшее обсуждение государствами-членами, сообщили в министерстве.

"Транспортный безвиз" с Украиной: в ЕС предлагают ужесточить требования к Киеву5 марта 2024, 14:10 • 22791 просмотр

Контекст

В ноябре польские перевозчики заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против, по их мнению, недобросовестной конкуренции со стороны их украинских коллег.

Они требовали от ЕС восстановить разрешения для украинских транспортных компаний на работу в блоке и для европейских дальнобойщиков, въезжающих в Украину, которые были приостановлены в 2022 году вместе с таможенными сборами, чтобы помочь Киеву после вторжения России.

Протест был приостановлен в январе после того, как правительство в Варшаве пообещало поддержать их требования в переговорах с Брюсселем и обсудить финансовую поддержку ЕС для пострадавших польских транспортных компаний.

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Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ЭкономикаПолитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
reutersReuters
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
varshavaВаршава
bryusselБрюссель
ukrainaУкраина
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У ЄС почали перегляд транспортної угоди з Україною, аби задовольнити вимоги польських перевізників
The EU has begun to revise the transportation agreement with Ukraine to meet the requirements of Polish carriers
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В ЕС начали пересмотр транспортного соглашения с Украиной, чтобы удовлетворить требования польских перевозчиков

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