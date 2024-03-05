Блокада на границе с Польшей: польские протестующие будут пропускать через пункт "Шегини" в сторону Украины по 12 авто раз в 12 часов
Киев • УНН
Польские протестующие будут пропускать 12 легковых автомобилей через пункт пропуска "Шегини" в Украину каждые 12 часов, одновременно продолжая блокировать грузовики на шести пограничных переходах.
Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков возле шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят около 2350 грузовиков, но митингующие решили пропускать в сторону Украины по 12 автомобилей единовременно раз в 12 часов через пункт пропуска "Шегини", сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона во вторник, пишет УНН.
Детали
К сожалению, блокирование движения для грузовых транспортных средств по ту сторону границы польскими фермерами продолжается. Напомню, что из 9 пунктов пропуска, которые есть на границе с Польшей, 6 из этих направлений блокируют польские фермеры, находясь на автодорогах, которые ведут к границе, и затрудняя движение своими действиями для грузовых транспортных средств. К счастью, другие категории транспорта: легковые автомобили, автобусы границу пересекают свободно в обоих направлениях
Он добавил, что совокупно на всех шести направлениях в очередях стоят 2350 грузовиков.
Больше всего на пункте пропуска "Краковец" и "Ягодин". Это по 650 грузовиков. Надо понимать, что в каких-то направлениях польские фермеры пропускают больше автомобилей, где-то они полностью блокируют движение, как было по направлению пункта пропуска "Шегини", начиная с пятницы они вообще не пропускали грузовые транспортные средства в обоих направлениях. Этой ночью, по информации от польских коллег, поступила информация, что протестующие решили пропускать в сторону Украины по 12 автомобилей единовременно раз в 12 часов
Спикер отметил, что польские фермеры блокируют возможность проезда грузовиков в сторону Польши по направлению пункта пропуска "Ягодин":
за последние дни также нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины и пропускают по несколько грузовых транспортных средств в сторону Украины. За минувшие сутки по этому направлению границу пересекло, следуя из Польши в Украину, 50 грузовиков
Также наблюдается снижение количественных показателей пересечения границы и на других пунктах пропуска: "Рава-Русская", "Устилуг", "Угринов" и "Краковец", где также осуществляются блокировки.
Украина и Словения планируют ратифицировать Соглашение о донации средств на разминирование4 марта 2024, 17:26 • 27857 просмотров
Напомним,
В прошлую пятницу польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следует, как в Украину, так и в Польшу через ПП "Медика-Шегини".
Министр обороны Польши призвал жителей своей страны не распространять данные о движении войск по польским дорогам5 марта 2024, 08:20 • 83634 просмотра
Блокада на границе с Польшей: польские протестующие будут пропускать через пункт "Шегини" в сторону Украины по 12 авто раз в 12 часов
Польские протестующие будут пропускать 12 легковых автомобилей через пункт пропуска "Шегини" в Украину каждые 12 часов, одновременно продолжая блокировать грузовики на шести пограничных переходах.
Глава Минобороны ФРГ Писториус: утечка переговоров немецких офицеров произошла из-за ошибки одного человека
Использование отдельным немецким офицером незащищенного канала передачи данных во время разговора о ракетах "Таурус" из Сингапура позволило перехватить разговор.
россия намерена вмешаться в президентские и парламентские выборы в Молдове - СИБ
Глава Службы информации и безопасности Молдовы предупредил, что россия намерена вмешаться в предстоящие президентские и парламентские выборы в Молдове, чтобы подорвать европейскую интеграцию страны и сохранить ее в сфере российского влияния.
В апреле начнутся обучения претендентов на государственные должности на будущих деоккупированных территориях - Ташева
В апреле Украина начинает учебную программу для кандидатов, претендующих на государственные должности на территориях, освобожденных от российской оккупации.
Комитет рекомендовал ВР принять законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с рф
Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал поддержать во втором чтении законопроект о запрете в Украине религиозных организаций, связанных с рссией.
Армия рф сталкивается с потерями в попытках усилить наступление на Роботинском выступе - Лиховий
российская армия понесла значительные потери в попытках усилить наступление на Роботинской дуге в Запорожской области Украины: уничтожено три РСЗО, десятки единиц другой техники оккупанта. Кроме того более 400 солдат вс рф убиты и ранены.
Армия рф утром обстреляла Красногоровку в Донецкой области: погиб пожилой человек
Сегодня утром в результате российского артиллерийского обстрела Красногоровки Донецкой области погиб 72-летний мужчина.
Украинские производители могут изготавливать в месяц около 150 тыс. дронов - Минстратегпром
Заместитель министра сообщила, что с дополнительным финансированием украинские производители беспилотников могут увеличить ежемесячное производство с около 150 000 единиц.
Более половины украинцев будут праздновать 8 марта в этом году - опрос
Более половины украинцев будут праздновать 8 марта в этом году, согласно опросу проведенному Rakuten Viber.
В ЕС представили первую оборонно-промышленную стратегию и новую программу оборонной промышленности: что предусмотрено для Украины
Первая в истории стратегия оборонной промышленности ЕС и новая программа оборонной промышленности ЕС представлены Еврокомиссией.