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Блокада на границе с Польшей: польские протестующие будут пропускать через пункт "Шегини" в сторону Украины по 12 авто раз в 12 часов

Блокада на границе с Польшей: польские протестующие будут пропускать через пункт "Шегини" в сторону Украины по 12 авто раз в 12 часов

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 12:33  •  1144 просмотра

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Польские протестующие будут пропускать 12 легковых автомобилей через пункт пропуска "Шегини" в Украину каждые 12 часов, одновременно продолжая блокировать грузовики на шести пограничных переходах.

Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков возле шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят около 2350 грузовиков, но митингующие решили пропускать в сторону Украины по 12 автомобилей единовременно раз в 12 часов через пункт пропуска "Шегини", сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона во вторник, пишет УНН.

Детали

К сожалению, блокирование движения для грузовых транспортных средств по ту сторону границы польскими фермерами продолжается. Напомню, что из 9 пунктов пропуска, которые есть на границе с Польшей, 6 из этих направлений блокируют польские фермеры, находясь на автодорогах, которые ведут к границе, и затрудняя движение своими действиями для грузовых транспортных средств. К счастью, другие категории транспорта: легковые автомобили, автобусы границу пересекают свободно в обоих направлениях

- сказал Демченко.

Он добавил, что совокупно на всех шести направлениях в очередях стоят 2350 грузовиков.

Больше всего на пункте пропуска "Краковец" и "Ягодин". Это по 650 грузовиков. Надо понимать, что в каких-то направлениях польские фермеры пропускают больше автомобилей, где-то они полностью блокируют движение, как было по направлению пункта пропуска "Шегини", начиная с пятницы они вообще не пропускали грузовые транспортные средства в обоих направлениях. Этой ночью, по информации от польских коллег, поступила информация, что протестующие решили пропускать в сторону Украины по 12 автомобилей единовременно раз в 12 часов

- добавил Демченко.

Спикер отметил, что польские фермеры блокируют возможность проезда грузовиков в сторону Польши по направлению пункта пропуска "Ягодин":

за последние дни также нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины и пропускают по несколько грузовых транспортных средств в сторону Украины. За минувшие сутки по этому направлению границу пересекло, следуя из Польши в Украину, 50 грузовиков

 - заявил Демченко. 

Также наблюдается снижение количественных показателей пересечения границы и на других пунктах пропуска: "Рава-Русская", "Устилуг", "Угринов" и "Краковец", где также осуществляются блокировки.

Украина и Словения планируют ратифицировать Соглашение о донации средств на разминирование4 марта 2024, 17:26 • 27857 просмотров

Напомним,

В прошлую пятницу польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следует, как в Украину, так и в Польшу через ПП "Медика-Шегини". 

Министр обороны Польши призвал жителей своей страны не распространять данные о движении войск по польским дорогам5 марта 2024, 08:20 • 83634 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
korchovaКорчева
sloveniiaСловения
ukrainaУкраина
polshaПольша
Блокада на кордоні з Польщею: польські протестувальники пропускатимуть через пункт “Шегині” в бік України по 12 авто раз на 12 годин
Blockade on the border with Poland: Polish protesters will let 12 cars through the Shehyni checkpoint to Ukraine every 12 hours
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Блокада на границе с Польшей: польские протестующие будут пропускать через пункт "Шегини" в сторону Украины по 12 авто раз в 12 часов

Польские протестующие будут пропускать 12 легковых автомобилей через пункт пропуска "Шегини" в Украину каждые 12 часов, одновременно продолжая блокировать грузовики на шести пограничных переходах.

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