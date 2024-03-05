Блокада на границе с Польшей: польские протестующие будут пропускать через пункт "Шегини" в сторону Украины по 12 авто раз в 12 часов

Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков возле шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят около 2350 грузовиков, но митингующие решили пропускать в сторону Украины по 12 автомобилей единовременно раз в 12 часов через пункт пропуска "Шегини", сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона во вторник, пишет УНН.

Детали

К сожалению, блокирование движения для грузовых транспортных средств по ту сторону границы польскими фермерами продолжается. Напомню, что из 9 пунктов пропуска, которые есть на границе с Польшей, 6 из этих направлений блокируют польские фермеры, находясь на автодорогах, которые ведут к границе, и затрудняя движение своими действиями для грузовых транспортных средств. К счастью, другие категории транспорта: легковые автомобили, автобусы границу пересекают свободно в обоих направлениях - сказал Демченко.

Он добавил, что совокупно на всех шести направлениях в очередях стоят 2350 грузовиков.

Больше всего на пункте пропуска "Краковец" и "Ягодин". Это по 650 грузовиков. Надо понимать, что в каких-то направлениях польские фермеры пропускают больше автомобилей, где-то они полностью блокируют движение, как было по направлению пункта пропуска "Шегини", начиная с пятницы они вообще не пропускали грузовые транспортные средства в обоих направлениях. Этой ночью, по информации от польских коллег, поступила информация, что протестующие решили пропускать в сторону Украины по 12 автомобилей единовременно раз в 12 часов - добавил Демченко.

Спикер отметил, что польские фермеры блокируют возможность проезда грузовиков в сторону Польши по направлению пункта пропуска "Ягодин":

за последние дни также нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины и пропускают по несколько грузовых транспортных средств в сторону Украины. За минувшие сутки по этому направлению границу пересекло, следуя из Польши в Украину, 50 грузовиков - заявил Демченко.

Также наблюдается снижение количественных показателей пересечения границы и на других пунктах пропуска: "Рава-Русская", "Устилуг", "Угринов" и "Краковец", где также осуществляются блокировки.

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Напомним,

В прошлую пятницу польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следует, как в Украину, так и в Польшу через ПП "Медика-Шегини".

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