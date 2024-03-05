Министр обороны Польши призвал жителей своей страны не распространять данные о движении войск по польским дорогам

В Польше начались учения сухопутных войск Dragon-24, в которых принимают участие не менее 20 тысяч военнослужащих стран-членов НАТО. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил сограждан, что в связи с "экстремально серьезной" ситуацией в Европе и мире, необходимо быть сдержанными относительно любого освещения информации о передвижении войск НАТО польскими дорогами.

Об этом передает Polskie Radio и сообщает УНН.

По нашим дорогам движется польская военная и вооруженная техника. Просим не фотографировать, не выкладывать в Интернет, не сообщать о том, какая техника, сколько, сколько военных, чем они занимаются и как выполняют свои задачи - призвал Владислав Косиняк-Камыш.

Министр национальной обороны Польши подчеркнул, что ситуация в Европе и во всем мире очень серьезная.

Итак, НАТО должна быть готова к сдерживанию и обороне. Эта составляющая сдерживания является чрезвычайно важной, и учения "Дракон-24" ее выполняют. Они являются четким сигналом готовности Североатлантического альянса принять все возможные меры для защиты стран, входящих в альянс - объяснил он.

Напомним,

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил резолюцию о запрете российской и белорусской сельскохозяйственной и пищевой продукции в ответ на войну рф в Украине.

НАТО начинает широкомасштабные военные учения под названием "Nordic Response 24" вблизи границ России с участием более 20 000 военнослужащих из 14 стран во главе с Норвегией.

россия, возможно, перехватила больше разговоров немецких офицеров и чиновников, и могла слить их, чтобы повлиять на общественное мнение в Германии и расколоть западных союзников относительно поддержки Украины.