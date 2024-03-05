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Министр обороны Польши призвал жителей своей страны не распространять данные о движении войск по польским дорогам

Министр обороны Польши призвал жителей своей страны не распространять данные о движении войск по польским дорогам

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 08:20  •  58792 просмотра

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Министр обороны Польши призывает граждан не распространять фотографии или детали передвижения войск НАТО во время военных учений в Польше, чтобы сохранить сдерживание от потенциальных угроз.

В Польше начались учения сухопутных войск Dragon-24, в которых принимают участие не менее 20 тысяч военнослужащих стран-членов НАТО. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил сограждан, что в связи с "экстремально серьезной" ситуацией в Европе и мире, необходимо быть сдержанными относительно любого освещения информации о передвижении войск НАТО польскими дорогами.

Об этом передает Polskie Radio и сообщает УНН.

По нашим дорогам движется польская военная и вооруженная техника. Просим не фотографировать, не выкладывать в Интернет, не сообщать о том, какая техника, сколько, сколько военных, чем они занимаются и как выполняют свои задачи

 - призвал Владислав Косиняк-Камыш.

Министр национальной обороны Польши подчеркнул, что ситуация в Европе и во всем мире очень серьезная.

Итак, НАТО должна быть готова к сдерживанию и обороне. Эта составляющая сдерживания является чрезвычайно важной, и учения "Дракон-24" ее выполняют. Они являются четким сигналом готовности Североатлантического альянса принять все возможные меры для защиты стран, входящих в альянс

- объяснил он.

Напомним,

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил резолюцию о запрете российской и белорусской сельскохозяйственной и пищевой продукции в ответ на войну рф в Украине.

НАТО начинает широкомасштабные военные учения под названием "Nordic Response 24" вблизи границ России с участием более 20 000 военнослужащих из 14 стран во главе с Норвегией.

россия, возможно, перехватила больше разговоров немецких офицеров и чиновников, и могла слить их, чтобы повлиять на общественное мнение в Германии и расколоть западных союзников относительно поддержки Украины.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Міністр оборони Польщі закликав жителів своєї країни не розповсюджувати данні про рух військ польськими дорогами
Polish Defense Minister urges residents of his country not to disseminate data on the movement of troops on Polish roads
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