Министр обороны Польши призвал жителей своей страны не распространять данные о движении войск по польским дорогам
Киев • УНН
Министр обороны Польши призывает граждан не распространять фотографии или детали передвижения войск НАТО во время военных учений в Польше, чтобы сохранить сдерживание от потенциальных угроз.
В Польше начались учения сухопутных войск Dragon-24, в которых принимают участие не менее 20 тысяч военнослужащих стран-членов НАТО. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил сограждан, что в связи с "экстремально серьезной" ситуацией в Европе и мире, необходимо быть сдержанными относительно любого освещения информации о передвижении войск НАТО польскими дорогами.
Об этом передает Polskie Radio и сообщает УНН.
По нашим дорогам движется польская военная и вооруженная техника. Просим не фотографировать, не выкладывать в Интернет, не сообщать о том, какая техника, сколько, сколько военных, чем они занимаются и как выполняют свои задачи
Министр национальной обороны Польши подчеркнул, что ситуация в Европе и во всем мире очень серьезная.
Итак, НАТО должна быть готова к сдерживанию и обороне. Эта составляющая сдерживания является чрезвычайно важной, и учения "Дракон-24" ее выполняют. Они являются четким сигналом готовности Североатлантического альянса принять все возможные меры для защиты стран, входящих в альянс
Напомним,
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Министр обороны Польши призвал жителей своей страны не распространять данные о движении войск по польским дорогам
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