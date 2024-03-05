Міністр оборони Польщі закликав жителів своєї країни не розповсюджувати данні про рух військ польськими дорогами
Київ • УНН
Міністр оборони Польщі закликає громадян не поширювати фотографії або деталі пересування військ НАТО під час військових навчань у Польщі, щоб зберегти стримування від потенційних загроз.
У Польщі розпочались навчання сухопутних військ Dragon-24, в яких приймають участь не менш, ніж 20 тисяч військовослужбовців країн-членів НАТО. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш попередив співгромадян, що у зв’язку з "екстремально серйозною" ситуацією в Європі та світі, необхідно бути стриманими щодо будь-якого висвітлення інформації про пересування військ НАТО польськими дорогами.
Про це передає Polskie Radio та повідомляє УНН.
Нашими дорогами рухається польська військова та збройна техніка. Просимо не фотографувати, не викладати в Інтернет, не повідомляти про те, яка техніка, скільки, скільки військових, чим вони займаються і як виконують свої завдання
Міністр національної оборони Польщі підкреслив, що ситуація в Європі та в усьому світі дуже серйозна.
Отже, НАТО повинна бути готова до стримування та оборони. Ця складова стримування є надзвичайно важливою, і навчання "Дракон-24" її виконують. Вони є чітким сигналом готовності Північноатлантичного альянсу вжити всіх можливих заходів для захисту країн, що входять до альянсу
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