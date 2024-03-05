Міністр оборони Польщі закликав жителів своєї країни не розповсюджувати данні про рух військ польськими дорогами

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8168 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 68971 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154393 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151031 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125140 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133721 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85570 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93340 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98938 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89750 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1м/с
51%
Популярнi новини

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25628 перегляди

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

13 квітня, 12:53 • 6478 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14257 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7112 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9242 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151026 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223326 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372930 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308988 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417091 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2342 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14276 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31625 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28428 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125138 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Міністр оборони Польщі закликав жителів своєї країни не розповсюджувати данні про рух військ польськими дорогами

Київ • УНН

 • 114213 перегляди

Міністр оборони Польщі закликає громадян не поширювати фотографії або деталі пересування військ НАТО під час військових навчань у Польщі, щоб зберегти стримування від потенційних загроз.

Міністр оборони Польщі закликав жителів своєї країни не розповсюджувати данні про рух військ польськими дорогами

У Польщі розпочались навчання сухопутних військ Dragon-24, в яких приймають участь не менш, ніж 20 тисяч військовослужбовців країн-членів НАТО. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш попередив співгромадян, що у зв’язку з "екстремально серйозною" ситуацією в Європі та світі, необхідно бути стриманими щодо будь-якого висвітлення інформації про пересування військ НАТО польськими дорогами.

Про це передає Polskie Radio та повідомляє УНН.

Нашими дорогами рухається польська військова та збройна техніка. Просимо не фотографувати, не викладати в Інтернет, не повідомляти про те, яка техніка, скільки, скільки військових, чим вони займаються і як виконують свої завдання

 - закликав Владислав Косіняк-Камиш.

Міністр національної оборони Польщі підкреслив, що ситуація в Європі та в усьому світі дуже серйозна.

Отже, НАТО повинна бути готова до стримування та оборони. Ця складова стримування є надзвичайно важливою, і навчання "Дракон-24" її виконують. Вони є чітким сигналом готовності Північноатлантичного альянсу вжити всіх можливих заходів для захисту країн, що входять до альянсу

- пояснив він.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував резолюцію про заборону російської та білоруської сільськогосподарської та харчової продукції у відповідь на війну рф в Україні.

НАТО розпочинає широкомасштабні військові навчання під назвою "Nordic Response 24" поблизу кордонів росії за участю понад 20 000 військовослужбовців з 14 країн на чолі з Норвегією.

росія, можливо, перехопила більше розмов німецьких офіцерів і чиновників, і могла злити їх, щоб вплинути на громадську думку в Німеччині і розколоти західних союзників щодо підтримки України.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
NATO
Норвегія
Європа
Німеччина
Дональд Туск
Україна
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,495.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,587.85