Блокада на кордоні з Польщею: польські протестувальники пропускатимуть через пункт “Шегині” в бік України по 12 авто раз на 12 годин

Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажівок біля шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах на в'їзд до України стоять близько 2350 вантажівок, але мітингувальники вирішили пропускати в бік України по 12 автівок одноразово раз на 12 годин через пункт пропуску "Шегині", повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону у вівторок, пише УНН.

Деталі

На жаль, блокування руху для вантажних транспортних засобів по той бік кордону польськими фермерами продовжується. Нагадаю, що з 9 пунктів пропуску, які є на кордоні з Польщею, 6 з цих напрямків блокують польські фермери, знаходячись на автошляхах, які ведуть до кордону, і ускладнюючи рух своїми діями для вантажних транспортних засобів. На щастя, інші категорії транспорту: легкові автомобілі, автобуси кордон перетинають вільно в обох напрямках