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Блокада на кордоні з Польщею: польські протестувальники пропускатимуть через пункт “Шегині” в бік України по 12 авто раз на 12 годин

Київ • УНН

 • 28276 перегляди

Польські протестувальники пропускатимуть 12 легкових автомобілів через пункт пропуску "Шегині" в Україну кожні 12 годин, водночас продовжуючи блокувати вантажівки на шести прикордонних переходах.

Блокада на кордоні з Польщею: польські протестувальники пропускатимуть через пункт “Шегині” в бік України по 12 авто раз на 12 годин

Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажівок біля шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах на в'їзд до України стоять близько 2350 вантажівок, але мітингувальники вирішили пропускати в бік України по 12 автівок одноразово раз на 12 годин через пункт пропуску "Шегині", повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону у вівторок, пише УНН.

Деталі

На жаль, блокування руху для вантажних транспортних засобів по той бік кордону польськими фермерами продовжується. Нагадаю, що з 9 пунктів пропуску, які є на кордоні з Польщею, 6 з цих напрямків блокують польські фермери, знаходячись на автошляхах, які ведуть до кордону, і ускладнюючи рух своїми діями для вантажних транспортних засобів. На щастя, інші категорії транспорту: легкові автомобілі, автобуси кордон перетинають вільно в обох напрямках

- сказав Демченко.

Він додав, що сукупно на всіх шести напрямках в чергах стоять 2350 вантажівок.

Найбільше на пункті пропуску "Краківець" та "Ягодин". Це по 650 вантажівок. Треба розуміти, що якихось напрямках польські фермери пропускають більше автомобілів, десь вони повністю блокують рух, як було по напрямку пункту пропуску "Шегині", починаючи з п’ятниці вони взагалі не пропускали вантажні транспортні засоби в обох напрямках. Цієї ночі, за інформацією від польських колег, надійшла інформація, що протестувальники вирішили пропускати в бік України по 12 автівок одноразово раз на 12 годин

- додав Демченко.

Речник зазначив, що польські фермери блокують можливість проїзду вантажівок в бік Польщі по напрямку пункту пропуску "Ягодин":

за останні дні також нульові показники перетину кордону на виїзд з України і пропускають по кілька вантажних транспортних засобів в бік України. За минулу добу по цьому напрямку кордон перетнуло, слідуючи з Польщі в Україну, 50 вантажівок

 - заявив Демченко. 

Також спостерігається зниження кількісних показників перетину кордону і на інших пунктах пропуску: "Рава-Руська", "Устилуг", "Угринів" та "Краківець", де також здійснюються блокування.

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Минулої п’ятниці польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку, яка слідує, як в Україну, так і в Польщу через ПП "Медика-Шегині". 

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Павло Башинський

Павло Башинський

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