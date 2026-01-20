$43.180.08
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У всіх регіонах України 21 січня діятимуть графіки погодинних відключень світла

Київ • УНН

 • 202 перегляди

21 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості. Це наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

У всіх регіонах України 21 січня діятимуть графіки погодинних відключень світла

21 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.

Завтра, 21 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

- йдеться у повідомленні.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

- резюмували в Укренерго.

У Києві до третини житлового фонду залишається без тепла після атаки ворога20.01.26, 16:19 • 2072 перегляди

Ольга Розгон

