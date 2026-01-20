У всіх регіонах України 21 січня діятимуть графіки погодинних відключень світла
Київ • УНН
21 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості. Це наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
21 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.
Завтра, 21 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
У Києві до третини житлового фонду залишається без тепла після атаки ворога20.01.26, 16:19 • 2072 перегляди