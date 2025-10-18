У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Київ • УНН
Патрульні у Вінниці намагалися затримати водія, який порушував ПДР. Водій наїхав на поліцейського, який отримав численні забої та був госпіталізований.
У Вінниці патрульні намагалися затримати водія, який їхав на автомобілі, порушуючи правила дорожнього руху. Однак, той наїхав на патрульного поліцейського, пише УНН.
Деталі
Як стало відомо УНН, екіпаж патрульних помітив автомобіль, що рухався з порушеннями. Поліцейські переслідували та зупинили авто, однак, коли вони підійшли до автомобіля, то водій вирішив продовжити рух і здійснив наїзд на одного з поліцейських.
У подальшому водія затримали. Як встановила експертиза, він перебував під дією наркотиків.
Постраждалого патрульного було госпіталізовано до лікарні з численними забоями.
Наразі проти водія відкрито кримінальне провадження за посягання на життя поліцейського.
Нагадаємо
На трасі Київ-Одеса напередодні сталася серйозна ДТП - перекинувся мікроавтобус. За попередніми даними, травмувалися щонайменше вісім людей.
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизника18.10.25, 11:50 • 7622 перегляди