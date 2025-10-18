В Виннице водитель наехал на полицейского
Киев • УНН
Патрульные в Виннице пытались задержать водителя, нарушавшего ПДД. Водитель наехал на полицейского, который получил многочисленные ушибы и был госпитализирован.
В Виннице патрульные пытались задержать водителя, который ехал на автомобиле, нарушая правила дорожного движения. Однако тот наехал на патрульного полицейского, пишет УНН.
Детали
Как стало известно УНН, экипаж патрульных заметил автомобиль, двигавшийся с нарушениями. Полицейские преследовали и остановили авто, однако, когда они подошли к автомобилю, водитель решил продолжить движение и совершил наезд на одного из полицейских.
В дальнейшем водителя задержали. Как установила экспертиза, он находился под действием наркотиков.
Пострадавший патрульный был госпитализирован в больницу с многочисленными ушибами.
Сейчас против водителя открыто уголовное производство за посягательство на жизнь полицейского.
