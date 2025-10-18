В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественника
Киев • УНН
Гражданин Бразилии убил соотечественника на заправке под Тернополем. Нападавший задержан; начато расследование по статье 115 УКУ.
Гражданин Бразилии совершил убийство в Тернопольской области. Об этом УНН стало известно из собственных источников в полиции.
Детали
Инцидент произошел сегодня рано утром на одной из заправок неподалеку от Тернополя. Между двумя иностранцами - гражданами Бразилии - возникла ссора. И один из них нанес своему соотечественнику многочисленные ножевые ранения, от которых тот скончался.
Нападавшего задержали. Известно, что он бывший военнослужащий.
В настоящее время уже начато расследование по ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.
