Эксклюзив
08:50 • 1962 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественника
18 октября, 00:34 • 23551 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 50271 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 38501 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 42758 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 34355 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 24157 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 22155 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
17 октября, 16:16 • 18139 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 20208 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественника

Киев • УНН

 1986 просмотра

Гражданин Бразилии убил соотечественника на заправке под Тернополем. Нападавший задержан; начато расследование по статье 115 УКУ.

В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественника

Гражданин Бразилии совершил убийство в Тернопольской области. Об этом УНН стало известно из собственных источников в полиции.

Детали

Инцидент произошел сегодня рано утром на одной из заправок неподалеку от Тернополя. Между двумя иностранцами - гражданами Бразилии - возникла ссора. И один из них нанес своему соотечественнику многочисленные ножевые ранения, от которых тот скончался.

Нападавшего задержали. Известно, что он бывший военнослужащий.

В настоящее время уже начато расследование по ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.

Лилия Подоляк

