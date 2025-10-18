На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизника
Київ • УНН
Громадянин Бразилії вбив співвітчизника на заправці поблизу Тернополя. Нападника затримали; розпочато розслідування за статтею 115 ККУ.
Громадянин Бразилії скоїв вбивство у Тернопільській області. Про це УНН стало відомо з власних джерел у поліції.
Деталі
Інцидент стався сьогодні рано вранці на одній із заправок неподалік Тернополя. Між двома іноземцями - громадянами Бразилії - виникла сварка. І один з них завдав своєму співвітчизнику численні удари ножем, від яких той помер.
Нападника затримали. Відомо, що він колишній військовослужбовець.
Наразі вже розпочато розслідування за ст. 115 ККУ - умисне вбивство.
