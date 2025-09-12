У Вінниці відбудеться масштабний благодійний забіг MHP Run4Victory на підтримку військових
Київ • УНН
28 вересня у Вінниці відбудеться благодійний напівмарафон MHP Run4Victory на підтримку 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка.
Ця подія стане фінальним етапом серії забігів MHP Run4Victory, які цьогоріч проходили у Черкасах, Києві, Тернополі та Луцьку під гаслом: "Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя".
Завдяки цьогорічним забігам вже вдалося надати допомогу військовим частинам на суму 4,6 млн грн.
Організаторами заходів виступають компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді", спортивний партнер — компанія New Run.
Місце проведення: Вінниця
Дата: 28 вересня 2025 року
Дистанції: - 21 км, 10 км, 5 км, 2 км - Інклюзивний забіг "Люди Титани" (2 км) - Дитячі забіги: 500 м і 100 м - Онлайн-забіг
Усі зібрані кошти з реєстраційних внесків та донатів підуть на підтримку 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка.
Участь безкоштовна для військових, ветеранів та дітей до 12 років.
Реєстрація за посиланням: https://timer.newrun.com.ua/event/175
Щодо питань реєстрації та безкоштовної участі, звертайтеся на email [email protected]