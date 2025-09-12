$41.210.09
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 31216 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 45926 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 68462 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 37593 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 29373 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 47034 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 17385 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 17674 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 15445 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
У Вінниці відбудеться масштабний благодійний забіг MHP Run4Victory на підтримку військових

Київ • УНН

 • 146 перегляди

28 вересня у Вінниці відбудеться благодійний напівмарафон MHP Run4Victory на підтримку 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка.

У Вінниці відбудеться масштабний благодійний забіг MHP Run4Victory на підтримку військових

Ця подія стане фінальним етапом серії забігів MHP Run4Victory, які цьогоріч проходили у Черкасах, Києві, Тернополі та Луцьку під гаслом: "Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя".

Завдяки цьогорічним забігам вже вдалося надати допомогу військовим частинам на суму 4,6 млн грн. 

Організаторами заходів виступають компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді", спортивний партнер — компанія New Run. 

Місце проведення: Вінниця

Дата: 28 вересня 2025 року

Дистанції: - 21 км, 10 км, 5 км, 2 км - Інклюзивний забіг "Люди Титани" (2 км) - Дитячі забіги: 500 м і 100 м - Онлайн-забіг

Усі зібрані кошти з реєстраційних внесків та донатів підуть на підтримку 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка.

Участь безкоштовна для військових, ветеранів та дітей до 12 років.

Реєстрація за посиланням: https://timer.newrun.com.ua/event/175 

Щодо питань реєстрації та безкоштовної участі, звертайтеся на email [email protected]

Лілія Подоляк

