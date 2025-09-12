В Виннице состоится масштабный благотворительный забег MHP Run4Victory в поддержку военных

$41.210.09
05:51 • 26741 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 31673 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 46200 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 68893 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 37795 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 29493 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 47273 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 17432 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 17719 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 15483 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
На войне погиб львовский актер театров Андрей Синишин11 сентября, 22:39 • 21045 просмотра
Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются11 сентября, 23:40 • 23898 просмотра
Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС01:20 • 23461 просмотра
Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа01:21 • 23687 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб04:42 • 18133 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 68908 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 47285 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 62616 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 68990 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 129538 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Михаил Федоров
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Беларусь
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 23445 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 62616 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 33578 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 40321 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 105415 просмотра
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Шахед-136
Хранитель
Нью-Йорк Таймс

В Виннице состоится масштабный благотворительный забег MHP Run4Victory в поддержку военных

Киев • УНН

 • 326 просмотра

28 сентября в Виннице состоится благотворительный полумарафон MHP Run4Victory в поддержку 59 отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка.

В Виннице состоится масштабный благотворительный забег MHP Run4Victory в поддержку военных

Это событие станет финальным этапом серии забегов MHP Run4Victory, которые в этом году проходили в Черкассах, Киеве, Тернополе и Луцке под лозунгом: "Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь".

Благодаря нынешним забегам уже удалось оказать помощь воинским частям на сумму 4,6 млн грн.

Организаторами мероприятий выступают компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді", спортивный партнер — компания New Run.

Место проведения: Винница

Дата: 28 сентября 2025 года

Дистанции: - 21 км, 10 км, 5 км, 2 км - Инклюзивный забег "Люди Титаны" (2 км) - Детские забеги: 500 м и 100 м - Онлайн-забег

Все собранные средства с регистрационных взносов и донатов пойдут на поддержку 59 отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка.

Участие бесплатное для военных, ветеранов и детей до 12 лет.

Регистрация по ссылке: https://timer.newrun.com.ua/event/175 

По вопросам регистрации и бесплатного участия обращайтесь на email [email protected]

Лилия Подоляк

ОбществоСпорт
благотворительность
ПрАО МХП
Тернополь
Винница
Луцк
Черкассы
Киев