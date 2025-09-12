В Виннице состоится масштабный благотворительный забег MHP Run4Victory в поддержку военных
Киев • УНН
28 сентября в Виннице состоится благотворительный полумарафон MHP Run4Victory в поддержку 59 отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка.
Это событие станет финальным этапом серии забегов MHP Run4Victory, которые в этом году проходили в Черкассах, Киеве, Тернополе и Луцке под лозунгом: "Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь".
Благодаря нынешним забегам уже удалось оказать помощь воинским частям на сумму 4,6 млн грн.
Организаторами мероприятий выступают компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді", спортивный партнер — компания New Run.
Место проведения: Винница
Дата: 28 сентября 2025 года
Дистанции: - 21 км, 10 км, 5 км, 2 км - Инклюзивный забег "Люди Титаны" (2 км) - Детские забеги: 500 м и 100 м - Онлайн-забег
Все собранные средства с регистрационных взносов и донатов пойдут на поддержку 59 отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка.
Участие бесплатное для военных, ветеранов и детей до 12 лет.
Регистрация по ссылке: https://timer.newrun.com.ua/event/175
По вопросам регистрации и бесплатного участия обращайтесь на email [email protected]