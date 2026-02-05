У Верховній Раді пропонують продовжити термін проходження ідентифікації для пенсіонерів до літа 2026 року

У Верховній Раді повідомили про наміри продовжити термін проходження фізичної ідентифікації для отримувачів пенсій та соціальних виплат до літа 2026 року у зв’язку з підвищеним навантаженням на сервісні центри Пенсійного фонду та утворенням черг. Про це повідомляють у Верховній Раді, передає УНН.

Деталі

Йдеться про фізичну ідентифікацію та верифікацію - тобто підтвердження особи отримувачів пенсій і допомог. Частина людей не встигла або не змогла пройти цю процедуру до кінця 2025 року, через що виплати тимчасово зупинили. Саме тому громадяни масово звертаються до Пенсійного фонду, щоб відновити гроші та уточнити свої дані.

3 лютого в парламенті відбулася нарада за участю керівництва Верховної Ради, депутатів та міністра соціальної політики. На ній обговорили проблеми з чергами та припиненням виплат, особливо для внутрішньо переміщених осіб.

За підсумками зустрічі комітет з питань соціальної політики вирішив провести 9 лютого 2026 року спеціальні слухання, щоб детально розібрати ситуацію та знайти системні рішення.

У Міністерстві соціальної політики пояснили, що навантаження на Пенсійний фонд тимчасове і пов’язане з технічними та організаційними процедурами. Там запевнили, що виплати нараховуються без затримок.

Людям радять за можливості користуватися електронними сервісами Пенсійного фонду або записуватися на прийом онлайн, щоб уникати черг.

Поновити виплати пенсій можна кількома способами:

онлайн за допомогою Дія.Підпису на вебпорталі або у застосунку Пенсійного фонду України;

через відеоідентифікацію;

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або в уповноваженому банку;

через підтвердження факту, що людина жива, у закордонній дипломатичній установі України.

Водночас у Верховній Раді запропонували низку кроків для полегшення ситуації:

продовжити термін ідентифікації до 1 липня 2026 року та автоматично поновити виплати тим, кому їх зупинили;

збільшити кількість працівників і вікон обслуговування у сервісних центрах;

виділити додаткові кошти на роботу Пенсійного фонду;

створити мобільні бригади для людей похилого віку, ВПО та маломобільних громадян;

запровадити повноцінну електронну чергу по всій країні;

зробити процес підтвердження особи простішим і без зупинки виплат у майбутньому.

У Комітеті наголосили, що контролюватимуть виконання цих рішень, щоб робота Пенсійного фонду була стабільною та зручною для громадян.

Нагадаємо

