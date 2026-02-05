В Верховной раде предлагают продлить срок прохождения идентификации для пенсионеров до лета 2026 года

В Верховной Раде сообщили о намерениях продлить срок прохождения физической идентификации для получателей пенсий и социальных выплат до лета 2026 года в связи с повышенной нагрузкой на сервисные центры Пенсионного фонда и образованием очередей. Об этом сообщают в Верховной Раде, передает УНН.

Детали

Речь идет о физической идентификации и верификации - то есть подтверждении личности получателей пенсий и пособий. Часть людей не успела или не смогла пройти эту процедуру до конца 2025 года, из-за чего выплаты временно остановили. Именно поэтому граждане массово обращаются в Пенсионный фонд, чтобы восстановить деньги и уточнить свои данные.

3 февраля в парламенте состоялось совещание с участием руководства Верховной Рады, депутатов и министра социальной политики. На нем обсудили проблемы с очередями и прекращением выплат, особенно для внутренне перемещенных лиц.

По итогам встречи комитет по вопросам социальной политики решил провести 9 февраля 2026 года специальные слушания, чтобы детально разобрать ситуацию и найти системные решения.

В Министерстве социальной политики объяснили, что нагрузка на Пенсионный фонд временная и связана с техническими и организационными процедурами. Там заверили, что выплаты начисляются без задержек.

Людям советуют по возможности пользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда или записываться на прием онлайн, чтобы избегать очередей.

Возобновить выплаты пенсий можно несколькими способами:

онлайн с помощью Дия.Подписи на веб-портале или в приложении Пенсионного фонда Украины;

через видеоидентификацию;

лично в сервисном центре Пенсионного фонда или в уполномоченном банке;

через подтверждение факта, что человек жив, в заграничном дипломатическом учреждении Украины.

В то же время в Верховной Раде предложили ряд шагов для облегчения ситуации:

продлить срок идентификации до 1 июля 2026 года и автоматически возобновить выплаты тем, кому их остановили;

увеличить количество работников и окон обслуживания в сервисных центрах;

выделить дополнительные средства на работу Пенсионного фонда;

создать мобильные бригады для пожилых людей, ВПЛ и маломобильных граждан;

ввести полноценную электронную очередь по всей стране;

сделать процесс подтверждения личности проще и без остановки выплат в будущем.

В Комитете подчеркнули, что будут контролировать выполнение этих решений, чтобы работа Пенсионного фонда была стабильной и удобной для граждан.

Напомним

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о разблокировке пенсий после его обращения к министру социальной политики. Выплаты, по его словам, были приостановлены из-за постановления №299.