10:38 • 916 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 2130 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
06:00 • 35643 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
05:57 • 32815 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 26511 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 42987 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 24824 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34502 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 62804 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 38767 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
У TikTok ширяться відео, згенеровані ШІ, які просувають наратив "миру за будь-яку ціну" - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 778 перегляди

У TikTok поширюються відео, створені ШІ, які просувають наратив "мир будь-якою ціною", викривляючи причини війни. Центр протидії дезінформації заявляє, що мета кампанії — знизити спротив суспільства, а акаунти, що поширюють такі відео, будуть заблоковані.

У TikTok ширяться відео, згенеровані ШІ, які просувають наратив "миру за будь-яку ціну" - ЦПД РНБО

У соціальній мережі TikTok поширюються відео, створені із використанням штучного інтелекту задля просування наративу "мир будь-якою ціною".  Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

У таких роликах, під виглядом гумору чи зважених аргументів, поширюють твердження, що опір російській агресії нібито не має сенсу, а єдиний вихід — погодитися на поступки й припинити війну. У таких відео викривлюються причини війни, підмінюються поняття відповідальності та оборони, а капітуляція показується як "прагматичне рішення

- йдеться у повідомленні.

Мета цієї кампанії — знизити готовність суспільства до спротиву, дискредитувати мобілізаційний процес і створити враження втоми від війни та безнадійності. 

У ЦПД підкреслили, навіть якщо такі відео оформлені як "жарти" чи "побутові історії", вони несуть чітко спрямований вплив і використовуються в інформаційних кампаніях проти України.

Згодом стало відомо, що акаунт у TikTok, який поширював відео з наративами "мир будь-якою ціною", уже заблокований.

Усі інші сторінки, які транслюють подібні меседжі, невдовзі теж зникнуть

- додали у ЦПД РНБО.

У ЦПД попередили: росія може перевіряти міцність кордонів Польщі диверсійними групами30.09.25, 12:28 • 3446 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
TikTok
Україна