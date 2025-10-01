У TikTok ширяться відео, згенеровані ШІ, які просувають наратив "миру за будь-яку ціну" - ЦПД РНБО
У TikTok поширюються відео, створені ШІ, які просувають наратив "мир будь-якою ціною", викривляючи причини війни. Центр протидії дезінформації заявляє, що мета кампанії — знизити спротив суспільства, а акаунти, що поширюють такі відео, будуть заблоковані.
У соціальній мережі TikTok поширюються відео, створені із використанням штучного інтелекту задля просування наративу "мир будь-якою ціною". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.
У таких роликах, під виглядом гумору чи зважених аргументів, поширюють твердження, що опір російській агресії нібито не має сенсу, а єдиний вихід — погодитися на поступки й припинити війну. У таких відео викривлюються причини війни, підмінюються поняття відповідальності та оборони, а капітуляція показується як "прагматичне рішення
Мета цієї кампанії — знизити готовність суспільства до спротиву, дискредитувати мобілізаційний процес і створити враження втоми від війни та безнадійності.
У ЦПД підкреслили, навіть якщо такі відео оформлені як "жарти" чи "побутові історії", вони несуть чітко спрямований вплив і використовуються в інформаційних кампаніях проти України.
Згодом стало відомо, що акаунт у TikTok, який поширював відео з наративами "мир будь-якою ціною", уже заблокований.
Усі інші сторінки, які транслюють подібні меседжі, невдовзі теж зникнуть
