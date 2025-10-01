В TikTok распространяются видео, сгенерированные ИИ, которые продвигают нарратив "мира любой ценой" - ЦПД СНБО
Киев • УНН
В TikTok распространяются видео, созданные ИИ, которые продвигают нарратив "мир любой ценой", искажая причины войны. Центр противодействия дезинформации заявляет, что цель кампании — снизить сопротивление общества, а аккаунты, распространяющие такие видео, будут заблокированы.
В социальной сети TikTok распространяются видео, созданные с использованием искусственного интеллекта для продвижения нарратива "мир любой ценой". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.
В таких роликах, под видом юмора или взвешенных аргументов, распространяют утверждения, что сопротивление российской агрессии якобы не имеет смысла, а единственный выход — согласиться на уступки и прекратить войну. В таких видео искажаются причины войны, подменяются понятия ответственности и обороны, а капитуляция показывается как "прагматичное решение
Цель этой кампании — снизить готовность общества к сопротивлению, дискредитировать мобилизационный процесс и создать впечатление усталости от войны и безнадежности.
В ЦПД подчеркнули, даже если такие видео оформлены как "шутки" или "бытовые истории", они несут четко направленное влияние и используются в информационных кампаниях против Украины.
Впоследствии стало известно, что аккаунт в TikTok, который распространял видео с нарративами "мир любой ценой", уже заблокирован.
Все остальные страницы, транслирующие подобные месседжи, вскоре тоже исчезнут
В ЦПД предупредили: россия может проверять прочность границ Польши диверсионными группами30.09.25, 12:28 • 3444 просмотра