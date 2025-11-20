У Тернополі розгорнуті й безперервно функціонують "Пункти незламності" після російської атаки

У Тернополі розгорнуті й безперервно функціонують "Пункти незламності" - місця, де кожен, хто потребує допомоги, може отримати гарячі напої, продукти харчування та найнеобхідніші речі. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Деталі

Зазначається, що у "Пунктах незламності" також можна зарядити мобільні телефони та інші гаджети, рятувальники облаштували польову кухню.

Спільно з волонтерами, підприємцями та небайдужими мешканцями робимо все, щоб підтримати тих, хто опинився у складних обставинах - йдеться у повідомленні.

Також вказується, що у пунктах цілодобово працює психологічна служба, фахівці якої вже надали допомогу 279 людям.

Нагадаємо

Кількість загиблих у Тернополі в результаті нічної атаки рф зросла до 26. Поліцейські та інші екстрені служби цілодобово працюють на місцях влучань.

