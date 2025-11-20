В Тернополе развернуты и бесперебойно функционируют "Пункты несокрушимости" после российской атаки

В Тернополе развернуты и бесперебойно функционируют "Пункты несокрушимости" - места, где каждый, кто нуждается в помощи, может получить горячие напитки, продукты питания и самые необходимые вещи. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Отмечается, что в "Пунктах несокрушимости" также можно зарядить мобильные телефоны и другие гаджеты, спасатели обустроили полевую кухню.

Совместно с волонтерами, предпринимателями и неравнодушными жителями делаем все, чтобы поддержать тех, кто оказался в сложных обстоятельствах