В Тернополе развернуты и бесперебойно функционируют "Пункты несокрушимости" после российской атаки

В Тернополе функционируют "Пункты несокрушимости", где можно получить горячие напитки, еду и зарядить телефоны. Психологическая служба пунктов уже оказала помощь 279 лицам.
В Тернополе развернуты и бесперебойно функционируют "Пункты несокрушимости" - места, где каждый, кто нуждается в помощи, может получить горячие напитки, продукты питания и самые необходимые вещи. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Отмечается, что в "Пунктах несокрушимости" также можно зарядить мобильные телефоны и другие гаджеты, спасатели обустроили полевую кухню.
Совместно с волонтерами, предпринимателями и неравнодушными жителями делаем все, чтобы поддержать тех, кто оказался в сложных обстоятельствах
Также указывается, что в пунктах круглосуточно работает психологическая служба, специалисты которой уже оказали помощь 279 людям.
Число погибших в Тернополе в результате ночной атаки РФ возросло до 26. Полицейские и другие экстренные службы круглосуточно работают на местах попаданий.
