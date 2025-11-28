У татарстані горить ОЕЗ “Алабуга”, де виробляють “шахеди” та інше озброєння

У татарстані сталася пожежа в особливій економічній зоні "Алабуга", на потужностях якої, серед іншого, виробляють дрони "шахеди". Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

У татарстані горить ОЕЗ "Алабуга", де виробляють, зокрема, "шахеди" повідомляють росЗМІ.

Стверджується, що 300 чоловік вдалося евакуюватися самостійно.

Згодом стало відомо, що площа пожежі збільшилася до 5000 кв.м.

На території ОЕЗ "Алабуга" на складі акумуляторів площею 5 тис. кв. м сталося загоряння. Поранених і загиблих немає. Рятувальні служби та керівництво ОЕЗ на місці загоряння роблять все можливе, щоб нейтралізувати пожежу найближчим часом - заявили в ОЕЗ.

Нагадаємо

Завод з виробництва дронів в російській алабузі значно розширюється, про що свідчать супутникові знімки, що показують десятки нових будівель. Це розширення дозволить розмістити до 40 тисяч працівників, що вказує на значне збільшення виробництва БпЛА, включаючи дрони Shahed та їхні дешевші версії.