У татарстані горить ОЕЗ “Алабуга”, де виробляють “шахеди” та інше озброєння

15:39 • 12039 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 18965 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 27236 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 21699 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 17838 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 35831 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 21654 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18437 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 39886 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 20351 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі
Справа "Північних потоків": суд у Німеччині відправив підозрюваного українця під варту
Сили оборони активно знищили росіян, які бігли в Гуляйполе - Коваленко
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 27239 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 39889 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
У татарстані горить ОЕЗ “Алабуга”, де виробляють “шахеди” та інше озброєння

Київ • УНН

 • 1462 перегляди

У таарстанській економічній зоні Алабуга трапилась пожежа на заводі, де виготовляють "шахеди", площа пожежі складає вже 5000 кв.м.

У татарстані горить ОЕЗ “Алабуга”, де виробляють “шахеди” та інше озброєння

У татарстані сталася пожежа в особливій економічній зоні "Алабуга", на потужностях якої, серед іншого, виробляють дрони "шахеди". Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

У татарстані горить ОЕЗ "Алабуга", де виробляють, зокрема, "шахеди"

повідомляють росЗМІ.

Стверджується, що 300 чоловік вдалося евакуюватися самостійно.

Згодом стало відомо, що площа пожежі збільшилася до 5000 кв.м.

На території ОЕЗ "Алабуга" на складі акумуляторів площею 5 тис. кв. м сталося загоряння. Поранених і загиблих немає. Рятувальні служби та керівництво ОЕЗ на місці загоряння роблять все можливе, щоб нейтралізувати пожежу найближчим часом

- заявили в ОЕЗ.

Нагадаємо

Завод з виробництва дронів в російській алабузі значно розширюється, про що свідчать супутникові знімки, що показують десятки нових будівель. Це розширення дозволить розмістити до 40 тисяч працівників, що вказує на значне збільшення виробництва БпЛА, включаючи дрони Shahed та їхні дешевші версії.

Павло Башинський

Новини Світу
Техніка
Війна в Україні
Електроенергія
Шахед-136