В Татарстане горит ОЭЗ "Алабуга", где производят, в частности, "шахеды"

$42.190.11
48.870.08
ukenru
15:39 • 11265 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 17405 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 25283 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 20560 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 16993 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 34747 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 21415 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18360 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 38996 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 20258 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.7м/с
87%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico28 ноября, 10:44 • 17670 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 33900 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 24476 просмотра
Дело "Северных потоков": суд в Германии отправил подозреваемого украинца под стражу28 ноября, 12:34 • 11065 просмотра
Силы обороны активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе - Коваленко28 ноября, 12:51 • 10298 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 25264 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 24807 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 34734 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 34230 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 38988 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Китай
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 24942 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 42223 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 62240 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 94631 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 109491 просмотра
Актуальное
Техника
Серия Airbus A320
Старлинк
WhatsApp
Социальная сеть

В Татарстане горит ОЭЗ "Алабуга", где производят, в частности, "шахеды"

Киев • УНН

 • 638 просмотра

В татарстанской экономической зоне Алабуга произошел пожар на заводе, где производят "шахеды", площадь пожара составляет уже 5000 кв.м.

В Татарстане горит ОЭЗ "Алабуга", где производят, в частности, "шахеды"

В Татарстане произошел пожар в особой экономической зоне "Алабуга", на мощностях которой, среди прочего, производят дроны "шахеды". Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

"В Татарстане горит ОЭЗ "Алабуга", где производят, в частности, "шахеды", - сообщают росСМИ.

Утверждается, что 300 человек удалось эвакуироваться самостоятельно.

Впоследствии стало известно, что площадь пожара увеличилась до 5000 кв.м.

"На территории ОЭЗ "Алабуга" на складе аккумуляторов площадью 5 тыс. кв. м произошло возгорание. Раненых и погибших нет. Спасательные службы и руководство ОЭЗ на месте возгорания делают все возможное, чтобы нейтрализовать пожар в ближайшее время", - заявили в ОЭЗ.

Напомним

Завод по производству дронов в российской Алабуге значительно расширяется, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, показывающие десятки новых зданий. Это расширение позволит разместить до 40 тысяч работников, что указывает на значительное увеличение производства БПЛА, включая дроны Shahed и их более дешевые версии.

Павел Башинский

Новости Мира
Техника
Война в Украине
Электроэнергия
Шахед-136