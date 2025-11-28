В Татарстане произошел пожар в особой экономической зоне "Алабуга", на мощностях которой, среди прочего, производят дроны "шахеды". Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

"В Татарстане горит ОЭЗ "Алабуга", где производят, в частности, "шахеды", - сообщают росСМИ.

Утверждается, что 300 человек удалось эвакуироваться самостоятельно.

Впоследствии стало известно, что площадь пожара увеличилась до 5000 кв.м.

"На территории ОЭЗ "Алабуга" на складе аккумуляторов площадью 5 тыс. кв. м произошло возгорание. Раненых и погибших нет. Спасательные службы и руководство ОЭЗ на месте возгорания делают все возможное, чтобы нейтрализовать пожар в ближайшее время", - заявили в ОЭЗ.

Напомним

Завод по производству дронов в российской Алабуге значительно расширяется, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, показывающие десятки новых зданий. Это расширение позволит разместить до 40 тысяч работников, что указывает на значительное увеличение производства БПЛА, включая дроны Shahed и их более дешевые версии.