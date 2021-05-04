У світі за добу виявили понад 644 тис. інфікованих коронавірусом

Деталі

Станом на вечір 4 травня до ВООЗ надійшли відомості про 153 187 889 інфікованих і 3 209 109 померлих. Кількість інфікованих збільшилася на 644 685, летальних випадків - на 10 501.

Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про інфікованих та померлих, що надаються державами.

Ситуація по регіонам

Більше 58% випадків зараження за минулу добу довелося на регіон Південно-Східної Азії (375 449), в який ВООЗ включає також Індію, на другому місці - Північна і Південна Америка (123 416), на третьому - Європа (83 528).

Найбільше підтверджених випадків інфікування зареєстровано в США - 32 083 656. Далі йдуть Індія (20 282 833), Бразилія (14 754 910), Франція (5 567 300), Туреччина (4 900 121), Росія (4 839 514), Великобританія (4 421 854), Італія (4 050 708), Іспанія (3 514 942), Німеччина (3 433 516), Аргентина (3 005 259) і Колумбія (2 893 655).

Випадків смерті найбільше в США - 571 740, другий рядок займає Бразилія (407 639), третє - Індія (222 408). Далі йдуть Мексика (217 233), Великобританія (127 539), Італія (121 433), Росія (111 535), Франція (104 386), Німеччина (83 591), Іспанія (78 080), Колумбія (74 700) і Іран (72 875).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 088 410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 44 916 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.