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В мире за сутки обнаружили более 644 тыс. инфицированных коронавируса

В мире за сутки обнаружили более 644 тыс. инфицированных коронавируса

Киев  •  УНН

 • 15614 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавируса в мире превысило 153,18 млн, увеличившись за сутки более чем на 644 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных случаев возросло более чем на 10,5 тыс., превысив 3,2 млн, передает УНН.

Детали

По состоянию на вечер 4 мая в ВОЗ поступили сведения про 153 187 889 инфицированных и 3 209 109 умерших. Количество инфицированных увеличилось на 644 685, летальных случаев — на 10 501.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемых государствами.

Ситуация по регионам

Более 58% случаев заражения за минувшие сутки пришлось на регион Юго-Восточной Азии (375 449), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте — Северная и Южная Америка (123 416), на третьем — Европа (83 528).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США — 32 083 656. Далее следуют Индия (20 282 833), Бразилия (14 754 910), Франция (5 567 300), Турция (4 900 121), Россия (4 839 514), Великобритания (4 421 854), Италия (4 050 708), Испания (3 514 942), Германия (3 433 516), Аргентина (3 005 259) и Колумбия (2 893 655).

Случаев смерти всего в США — 571 740, вторую строчку занимает Бразилия (407 639), третье — Индия (222 408). Далее следуют Мексика (217 233), Великобритания (127 539), Италия (121 433), Россия (111 535), Франция (104 386), Германия (83 591), Испания (78 080), Колумбия (74 700) и Иран (72 875).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 088 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 44 916 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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