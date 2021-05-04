В Україні вже 2,088 млн випадків COVID-19, за добу - 2 472

Цитата

“2 472 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники”, — написав міністр.

Також за минулу добу

▪️ госпіталізовано — 1 325 осіб;

▪️ летальних випадків — 166;

▪️ одужало — 7 815 осіб;

▪️ здійснено тестувань за добу — 17 549 (зокрема методом ПЛР — 11 817, методом ІФА — 1 660, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 4 072).

За весь час пандемії в Україні

— захворіло — 2 088 410 осіб;

— одужало — 1 689 630 осіб;

— летальних випадків — 44 916;

— проведено ПЛР-тестувань — 9 498 958.

Щеплення в Україні

919 людей щеплено проти COVID-19 за добу 3 травня 2021 року в Україні.

756 022 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 756 020 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

▪️ Щеплення проводилось 24 мобільними бригадами з імунізації та 30 пунктами щеплення.

▪️ Станом на 3 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 512 472 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.



м. Київ — 151 випадок/ 157 щеплень;



Вінницька область — 27 випадків/ 0 щеплень;



Волинська область — 77 випадків/ 36 щеплень;



Дніпропетровська область — 220 випадків/ 79 щеплень;



Донецька область — 324 випадки/ 86 щеплень;



Житомирська область — 26 випадків/ 47 щеплень;



Закарпатська — 12 випадків/ 38 щеплень;



Запорізька область — 168 випадків/ 20 щеплень;



Івано-Франківська область — 19 випадків/ 0 щеплень;



Київська область — 100 випадків/ 64 щеплення;



Кіровоградська область — 62 випадки/ 20 щеплень;



Луганська область — 21 випадок/ 0 щеплень;



Львівська область — 55 випадків/ 0 щеплень;



Миколаївська область — 79 випадків/ 174 щеплення;



Одеська область — 168 випадків/ 0 щеплень;



Полтавська область — 85 випадків/ 30 щеплень;



Рівненська область — 58 випадків/ 0 щеплень;



Сумська область — 60 випадків/ 24 щеплення;



Тернопільська область — 94 випадки/ 0 щеплень;



Харківська область — 191 випадок/ 80 щеплень;



Херсонська область — 29 випадків/ 0 щеплень;



Хмельницька область — 115 випадків/ 0 щеплень;



Черкаська область — 253 випадки/ 42 щеплення;



Чернівецька область — 58 випадків/ 22 щеплення;



Чернігівська область — 20 випадків/ 0 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.