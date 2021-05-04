В Україні вже 2,088 млн випадків COVID-19, за добу - 2 472
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,088 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 3 травня, — 2,4 тис., що менше, ніж днем раніше. Одужалих за добу більше, ніж захворілих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров’я Максима Степанова у Facebook.
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“2 472 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники”, — написав міністр.
Також за минулу добу
▪️ госпіталізовано — 1 325 осіб;
▪️ летальних випадків — 166;
▪️ одужало — 7 815 осіб;
▪️ здійснено тестувань за добу — 17 549 (зокрема методом ПЛР — 11 817, методом ІФА — 1 660, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 4 072).
За весь час пандемії в Україні
— захворіло — 2 088 410 осіб;
— одужало — 1 689 630 осіб;
— летальних випадків — 44 916;
— проведено ПЛР-тестувань — 9 498 958.
Щеплення в Україні
919 людей щеплено проти COVID-19 за добу 3 травня 2021 року в Україні.
756 022 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 756 020 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
▪️ Щеплення проводилось 24 мобільними бригадами з імунізації та 30 пунктами щеплення.
▪️ Станом на 3 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 512 472 людини.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.
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- м. Київ — 151 випадок/ 157 щеплень;
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- Вінницька область — 27 випадків/ 0 щеплень;
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- Волинська область — 77 випадків/ 36 щеплень;
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- Дніпропетровська область — 220 випадків/ 79 щеплень;
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- Донецька область — 324 випадки/ 86 щеплень;
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- Житомирська область — 26 випадків/ 47 щеплень;
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- Закарпатська — 12 випадків/ 38 щеплень;
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- Запорізька область — 168 випадків/ 20 щеплень;
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- Івано-Франківська область — 19 випадків/ 0 щеплень;
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- Київська область — 100 випадків/ 64 щеплення;
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- Кіровоградська область — 62 випадки/ 20 щеплень;
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- Луганська область — 21 випадок/ 0 щеплень;
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- Львівська область — 55 випадків/ 0 щеплень;
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- Миколаївська область — 79 випадків/ 174 щеплення;
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- Одеська область — 168 випадків/ 0 щеплень;
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- Полтавська область — 85 випадків/ 30 щеплень;
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- Рівненська область — 58 випадків/ 0 щеплень;
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- Сумська область — 60 випадків/ 24 щеплення;
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- Тернопільська область — 94 випадки/ 0 щеплень;
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- Харківська область — 191 випадок/ 80 щеплень;
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- Херсонська область — 29 випадків/ 0 щеплень;
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- Хмельницька область — 115 випадків/ 0 щеплень;
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- Черкаська область — 253 випадки/ 42 щеплення;
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- Чернівецька область — 58 випадків/ 22 щеплення;
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- Чернігівська область — 20 випадків/ 0 щеплень.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.