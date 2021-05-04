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В Украине уже 2,088 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 472

В Украине уже 2,088 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 472

Киев  •  УНН

 • 17162 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,088 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 мая - 2,4 тыс., что меньше, чем днем ранее. Выздоровели за сутки больше, чем заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

Цитата

“2 472 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 мая 2021 года. В частности, заболели 122 ребенка и 22 медработники”, — написал министр.

Также за минувшие сутки

▪️ госпитализированы — 1325 человек;
▪️ летальных случаев — 166;
▪️ выздоровели — 7815 человек;
▪️ осуществлено тестирований за сутки — 17 549 (в том числе методом ПЦР — 11817, методом ИФА — 1660, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 4072).

За все время пандемии в Украине

— заболело — 2 088 410 человек;
— выздоровели — 1 689 630 человек;
— летальных случаев — 44 916;
— проведения ПЦР-тестов — 9 498 958.

Прививки в Украине

919 человек привито против COVID-19 в сутки 3 мая 2021 в Украине.

756 022 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

▪️ Прививки проводились 24 мобильными бригадами по иммунизации и 30 пунктами прививки.

▪️ по состоянию на 3 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 512 472 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

  • г. Киев — 151 случай / 157 прививок;
  • Винницкая область — 27 случаев / 0 прививок;
  • Волынская область — 77 случаев / 36 прививок;
  • Днепропетровская область — 220 случаев / 79 прививок;
  • Донецкая область — 324 случая / 86 прививок;
  • Житомирская область — 26 случаев / 47 прививок;
  • Закарпатская — 12 случаев / 38 прививок;
  • Запорожская область — 168 случаев / 20 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 19 случаев / 0 прививок;
  • Киевская область — 100 случаев / 64 прививки;
  • Кировоградская область — 62 случая / 20 прививок;
  • Луганская область — 21 случай / 0 прививок;
  • Львовская область — 55 случаев / 0 прививок;
  • Николаевская область — 79 случаев / 174 прививки;
  • Одесская область — 168 случаев / 0 прививок;
  • Полтавская область — 85 случаев / 30 прививок;
  • Ровенская область — 58 случаев / 0 прививок;
  • Сумская область — 60 случаев / 24 прививки;
  • Тернопольская область — 94 случая / 0 прививок;
  • Харьковская область — 191 случай / 80 прививок;
  • Херсонская область — 29 случаев / 0 прививок;
  • Хмельницкая область — 115 случаев / 0 прививок;
  • Черкасская область — 253 случая / 42 прививки;
  • Черновицкая область — 58 случаев / 22 прививки;
  • Черниговская область — 20 случаев / 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. От “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауну”.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.

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