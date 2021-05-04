В Украине уже 2,088 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 472

Цитата

“2 472 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 мая 2021 года. В частности, заболели 122 ребенка и 22 медработники”, — написал министр.

Также за минувшие сутки

▪️ госпитализированы — 1325 человек;

▪️ летальных случаев — 166;

▪️ выздоровели — 7815 человек;

▪️ осуществлено тестирований за сутки — 17 549 (в том числе методом ПЦР — 11817, методом ИФА — 1660, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 4072).

За все время пандемии в Украине

— заболело — 2 088 410 человек;

— выздоровели — 1 689 630 человек;

— летальных случаев — 44 916;

— проведения ПЦР-тестов — 9 498 958.

Прививки в Украине

919 человек привито против COVID-19 в сутки 3 мая 2021 в Украине.

756 022 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

▪️ Прививки проводились 24 мобильными бригадами по иммунизации и 30 пунктами прививки.

▪️ по состоянию на 3 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 512 472 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.



г. Киев — 151 случай / 157 прививок;



Винницкая область — 27 случаев / 0 прививок;



Волынская область — 77 случаев / 36 прививок;



Днепропетровская область — 220 случаев / 79 прививок;



Донецкая область — 324 случая / 86 прививок;



Житомирская область — 26 случаев / 47 прививок;



Закарпатская — 12 случаев / 38 прививок;



Запорожская область — 168 случаев / 20 прививок;



Ивано-Франковская область — 19 случаев / 0 прививок;



Киевская область — 100 случаев / 64 прививки;



Кировоградская область — 62 случая / 20 прививок;



Луганская область — 21 случай / 0 прививок;



Львовская область — 55 случаев / 0 прививок;



Николаевская область — 79 случаев / 174 прививки;



Одесская область — 168 случаев / 0 прививок;



Полтавская область — 85 случаев / 30 прививок;



Ровенская область — 58 случаев / 0 прививок;



Сумская область — 60 случаев / 24 прививки;



Тернопольская область — 94 случая / 0 прививок;



Харьковская область — 191 случай / 80 прививок;



Херсонская область — 29 случаев / 0 прививок;



Хмельницкая область — 115 случаев / 0 прививок;



Черкасская область — 253 случая / 42 прививки;



Черновицкая область — 58 случаев / 22 прививки;



Черниговская область — 20 случаев / 0 прививок.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. От “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауну”.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.