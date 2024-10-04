У Сумах Зеленський вручив державні нагороди пораненим захисникам
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Сумщину відвідав медзаклад, де лікують поранених воїнів. Він нагородив захисників, подякував їм за службу та побажав швидкого одужання.
Під час робочого візиту на Сумщину президент України Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де лікують поранених захисників. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента.
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Глава держави поспілкувався з воїнами, подякував їм за службу й відзначив орденами "За мужність" ІІІ ступеня та медаллю "Захиснику Вітчизни".
Дякую вам за службу. Дякую за те, що захищаєте нашу державу, за всі кроки для захисту України. Бажаю вам якнайшвидшого одужання
Володимир Зеленський також поспілкувався з медиками та подякував їм за те, що вони рятують життя воїнів.
Нагадаємо
Президент Україн Володимир Зеленський провів засідання Ставки на Сумщині, де обговорили ППО та енергетику. Головком Сирський доповів про ситуацію на фронті, надходження техніки та комплектацію бригад.