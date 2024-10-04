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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сумах Зеленский вручил государственные награды раненым защитникам

В Сумах Зеленский вручил государственные награды раненым защитникам

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Сумскую область посетил медучреждение, где лечат раненых воинов. Он наградил защитников, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

Во время рабочего визита в Сумскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил медицинское учреждение, где лечат раненых защитников. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Глава государства пообщался с воинами, поблагодарил их за службу и отметил орденами «За мужество» III степени и медалью «Защитнику Отечества».

Спасибо вам за службу. Спасибо за то, что защищаете наше государство, за все шаги для защиты Украины. Желаю вам скорейшего выздоровления

- заявил президент. 

Владимир Зеленский также пообщался с медиками и поблагодарил их за то, что они спасают жизни воинов.

Напомним,

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