В Сумах Зеленский вручил государственные награды раненым защитникам
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Сумскую область посетил медучреждение, где лечат раненых воинов. Он наградил защитников, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.
Во время рабочего визита в Сумскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил медицинское учреждение, где лечат раненых защитников. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента.
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Глава государства пообщался с воинами, поблагодарил их за службу и отметил орденами «За мужество» III степени и медалью «Защитнику Отечества».
Спасибо вам за службу. Спасибо за то, что защищаете наше государство, за все шаги для защиты Украины. Желаю вам скорейшего выздоровления
Владимир Зеленский также пообщался с медиками и поблагодарил их за то, что они спасают жизни воинов.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки на Сумщине, где обсудили ПВО и энергетику. Главком Сырский доложил о ситуации на фронте, поступлении техники и комплектации бригад.