В Сумах Зеленский вручил государственные награды раненым защитникам

Во время рабочего визита в Сумскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил медицинское учреждение, где лечат раненых защитников. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Глава государства пообщался с воинами, поблагодарил их за службу и отметил орденами «За мужество» III степени и медалью «Защитнику Отечества».

Спасибо вам за службу. Спасибо за то, что защищаете наше государство, за все шаги для защиты Украины. Желаю вам скорейшего выздоровления - заявил президент.

Владимир Зеленский также пообщался с медиками и поблагодарил их за то, что они спасают жизни воинов.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки на Сумщине, где обсудили ПВО и энергетику. Главком Сырский доложил о ситуации на фронте, поступлении техники и комплектации бригад.