Сирський на Ставці доповів Зеленському про надходження техніки та снарядів на фронт
Київ • УНН
Президент Зеленський провів засідання Ставки на Сумщині, де обговорили ППО та енергетику. Головком Сирський доповів про ситуацію на фронті, надходження техніки та комплектацію бригад.
Під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача була доповідь Головкома Олександра Сирського про загальну обстановку на фронті та найскладніші напрямки, надходження техніки та снарядів на фронт, комплектацію бригад. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
"Чергову Ставку провів на Сумщині. Два основних питання, які в цьому регіоні, як і в інших прифронтових, тісно повʼязані, – це ППО та енергетика. Заслухав доповідь в. о. командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка та командувача Повітряного командування "Схід" Івана Теребухи щодо заходів, яких Повітряні сили вживають для посилення захисту конкретно Сумщини, інших прикордонних регіонів та всієї нашої держави", - повідомив Зеленський.
Також він заслухав енергетиків, міністра Германа Галущенка, щодо відновлення електропостачання у Сумах та в громадах району, подальшого убезпечення обʼєктів генерації та розподілу, підготовки резервного обладнання на зиму.
"Також отримав доповідь Головкома Олександра Сирського. Раніше сьогодні ми разом відвідали героїчну 82-гу бригаду. На Ставці Головком доповів про загальну обстановку на фронті та найскладніші напрямки, перебіг Курської операції, надходження техніки та снарядів на фронт, комплектацію бригад", - розповів Зеленський.
Доповнення
Зеленський сьогодні розпочав поїздку на Сумщину. Він зустрівся із військовими, які бʼються на Курщині, захищаючи прикордонні регіони і всю державу.
Зеленський також повідомляв, що провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача на Сумщині. Головне питання було – це захист інфраструктури, енергетики – робота ППО. Є рішення, щоб підтримати регіон.