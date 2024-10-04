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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сырский на Ставке доложил Зеленскому о поступлении техники и снарядов на фронт

Сырский на Ставке доложил Зеленскому о поступлении техники и снарядов на фронт

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 16:07  •  8000 просмотра

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Президент Зеленский провел заседание Ставки на Сумщине, где обсудили ПВО и энергетику. Главком Сырский доложил о ситуации на фронте, поступлении техники и комплектации бригад.

Во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего был доклад Главкома Александра Сырского об общей обстановке на фронте и самые сложные направления,  поступления техники и снарядов на фронт, комплектации бригад. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН

«Очередную Ставку провел на Сумщине. Два основных вопроса, которые в этом регионе, как и в других прифронтовых, тесно связаны, - это ПВО и энергетика. Заслушал доклад и. о. командующего Воздушными силами Анатолия Кривоножко и командующего Воздушного командования «Восток» Ивана Теребухи о мерах, которые Воздушные силы принимают для усиления защиты конкретно Сумщины, других приграничных регионов и всего нашего государства», - сообщил Зеленский.

Также он заслушал энергетиков, министра Германа Галущенко, по восстановлению электроснабжения в Сумах и в громадах района, дальнейшего обеспечения безопасности объектов генерации и распределения, подготовки резервного оборудования на зиму.

«Также получил доклад Главкома Александра Сырского. Ранее сегодня мы вместе посетили героическую 82-ю бригаду. На Ставке Главком доложил об общей обстановке на фронте и самые сложные направления, ход Курской операции, поступление техники и снарядов на фронт, комплектацию бригад», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский сегодня  начал поездку в Сумскую область. Он встретился с военными, которые сражаются на Курщине, защищая приграничные регионы и все государство.

Зеленский также сообщал, что  провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего на Сумщине. Главный вопрос был - это защита инфраструктуры, энергетики - работа ПВО. Есть решение, чтобы поддержать регион.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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