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Зеленський провів Ставку на Сумщині: говорили про захист енергетики

Зеленський провів Ставку на Сумщині: говорили про захист енергетики

Київ • УНН

 • 23224 перегляди

Президент України провів засідання Ставки на Сумщині, обговоривши захист інфраструктури та енергетики. Зеленський відвідав військових 82-ї бригади, які беруть участь у Курській операції, та відзначив їх державними нагородами.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача на Сумщині. Головне питання було – це захист інфраструктури, енергетики – робота ППО. Є рішення, щоб підтримати регіон. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, передає УНН.

"Сьогодні – Сумщина, робота в регіоні. Провів тут засідання Ставки. Головне питання – захист нашої інфраструктури, нашої енергетики – робота ППО. Була доповідь наших військових – Повітряні сили, командування "Схід", також доповідь міністра енергетики. Були представники державних енергокомпаній, керівники всієї вертикалі між урядом та громадами. Є рішення, щоб підтримати регіон, окремо ще будуть наради по енергетиці Сумщини, інших наших прикордонних областей. Перед зимою найголовніше – це резерв міцності", - повідомив Зеленський.

Він подякував всім, хто в Україні, з Україною, хто бореться і працює заради держави, хто навчає дітей та хто береже українську культуру.

Також Зеленський повідомив, що були доповіді керівника Служби безпеки України, правоохоронців.

"Доповідь Головкома Сирського щодо фронту – це й Донецькі напрямки, це й Харківщина, це і південь держави, прикордоння, Курщина. Відвідав наших воїнів, які беруть участь у Курській операції, – 82-га бригада. Відзначив державними нагородами. Пишаюся хоробрістю всіх наших хлопців, наших воїнів!", - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський сьогодні розпочав поїздку на Сумщину. Він зустрівся із військовими, заслухав доповідь командира. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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