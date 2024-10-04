Зеленский провел Ставку на Сумщине: говорили о защите энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего на Сумщине. Главный вопрос был - это защита инфраструктуры, энергетики - работа ПВО. Есть решение, чтобы поддержать регион. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает УНН.

"Сегодня - Сумщина, работа в регионе. Провел здесь заседание Ставки. Главный вопрос - защита нашей инфраструктуры, нашей энергетики - работа ПВО. Был доклад наших военных - Воздушные силы, командование "Восток", также доклад министра энергетики. Были представители государственных энергокомпаний, руководители всей вертикали между правительством и общинами. Есть решение, чтобы поддержать регион, отдельно еще будут совещания по энергетике Сумщины, других наших приграничных областей. Перед зимой самое главное - это резерв прочности", - сообщил Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто в Украине, с Украиной, кто борется и работает ради государства, кто учит детей и кто бережет украинскую культуру.

Также Зеленский сообщил, что были доклады руководителя Службы безопасности Украины, правоохранителей.

"Доклад Главкома Сырского по фронту - это и Донецкие направления, это и Харьковщина, это и юг государства, приграничье, Курщина. Посетил наших воинов, участвующих в Курской операции, - 82-я бригада. Отметил государственными наградами. Горжусь храбростью всех наших ребят, наших воинов!" - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский сегодня начал поездку в Сумскую область. Он встретился с военными, заслушал доклад командира.