У Сумах чоловік стріляв по дітях: стали відомі обставини злочину

Фото: Національна поліція України

Ввечері 9 грудня у Сумах четверо неповнолітніх отримали тілесні ушкодження в результаті пострілів, які, як встановила поліція, міг здійснити 60-річний місцевий житель. УНН стали відомі обставини події.

Деталі

Як повідомила поліція, до них надійшло повідомлення від двох неповнолітніх дівчат про те, що неподалік одного з будинків на вулиці Заливній у Сумах вони почули підозрілий звуки, схожі на постріли, після чого отримали тілесні ушкодження.

Правоохоронці оперативно встановили зловмисника, який, за попередніми даними, здійснив постріли зі зброї у Сумах. Унаслідок інциденту незначні тілесні ушкодження отримали четверо дітей віком від 13 до 16 років йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції України у Сумській області.

Постраждалим неповнолітнім було надано медичну допомогу. Як повідомили у поліції, травми незначні, загроз життю дітей немає.

Поліцейські провели поквартирні обходи, опитали свідків та встановили квартиру, з якої могли стріляти. Під час огляду помешкання 60-річного чоловіка виявлено гладкоствольну мисливську рушницю та стріляну гільзу.

За інформацією УНН, чоловік був невдоволений поведінкою дітей, які розважалися біля будинку. Після того які ті не відреагували на його зауваження, чоловік дістав гладкоствольну рушницю ИЖ-43м та здійснив з неї кілька пострілів у напрямку гурту дітей з вікна своєї оселі. Щонайменше одна дитина отримала поранення обох ніг.

Як повідомили у поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 2, 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство двох і більше малолітніх осіб, учинене способом, небезпечним для життя багатьох людей). Правоохоронці встановлюють мотиви та повні обставини події.

Нагадаємо

У Чернігові правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного в стрілянині на одній з вулиць міста. Йому оголошено підозру за хуліганство із застосуванням зброї, що передбачає до семи років позбавлення волі.