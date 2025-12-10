У Сумах чоловік стріляв по дітях: стали відомі обставини злочину

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
09:54 • 3622 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 8534 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 21741 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 37159 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 37842 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 30103 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 60520 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 41269 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 27772 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31862 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0м/с
99%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія посилює удари по цивільних об'єктах, не демонструючи наміру досягти миру - представник ЄС в ООН10 грудня, 01:39 • 10166 перегляди
У Луганську річку перетворили на токсичний колектор - ЦНС10 грудня, 02:10 • 11944 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 20743 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP07:35 • 13183 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 10066 перегляди
Публікації
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54 • 3604 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 20928 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 60507 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 46604 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 46911 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Василь Малюк
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 338 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 10211 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 17282 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 34997 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 34973 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ту-160
Ту-95
Ту-22М

У Сумах чоловік стріляв по дітях: стали відомі обставини злочину

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У Сумах 9 грудня четверо неповнолітніх отримали тілесні ушкодження внаслідок стрілянини. 60-річний місцевий житель здійснив постріли з мисливської рушниці з вікна своєї оселі.

У Сумах чоловік стріляв по дітях: стали відомі обставини злочину
Фото: Національна поліція України

Ввечері 9 грудня у Сумах четверо неповнолітніх отримали тілесні ушкодження в результаті пострілів, які, як встановила поліція, міг здійснити 60-річний місцевий житель. УНН стали відомі обставини події.

Деталі

Як повідомила поліція, до них надійшло повідомлення від двох неповнолітніх дівчат про те, що неподалік одного з будинків на вулиці Заливній у Сумах вони почули підозрілий звуки, схожі на постріли, після чого отримали тілесні ушкодження.

Правоохоронці оперативно встановили зловмисника, який, за попередніми даними, здійснив постріли зі зброї у Сумах. Унаслідок інциденту незначні тілесні ушкодження отримали четверо дітей віком від 13 до 16 років 

Постраждалим неповнолітнім було надано медичну допомогу. Як повідомили у поліції, травми незначні, загроз життю дітей немає.

Поліцейські провели поквартирні обходи, опитали свідків та встановили квартиру, з якої могли стріляти. Під час огляду помешкання 60-річного чоловіка виявлено гладкоствольну мисливську рушницю та стріляну гільзу.

За інформацією УНН, чоловік був невдоволений поведінкою дітей, які розважалися біля будинку. Після того які ті не відреагували на його зауваження, чоловік дістав гладкоствольну рушницю ИЖ-43м та здійснив з неї кілька пострілів у напрямку гурту дітей з вікна своєї оселі. Щонайменше одна дитина отримала поранення обох ніг. 

Як повідомили у поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 2, 7 ч. 2  ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство двох і більше малолітніх осіб, учинене способом, небезпечним для життя багатьох людей). Правоохоронці встановлюють мотиви та повні обставини події.

Нагадаємо

У Чернігові правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного в стрілянині на одній з вулиць міста. Йому оголошено підозру за хуліганство із застосуванням зброї, що передбачає до семи років позбавлення волі.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Обшук
Сутички
Національна поліція України
Чернігів
Суми