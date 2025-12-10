$42.180.11
В Сумах мужчина стрелял по детям: стали известны обстоятельства преступления

Киев • УНН

 • 1442 просмотра

В Сумах 9 декабря четверо несовершеннолетних получили телесные повреждения в результате стрельбы. 60-летний местный житель произвел выстрелы из охотничьего ружья из окна своего дома.

В Сумах мужчина стрелял по детям: стали известны обстоятельства преступления
Фото: Национальная полиция Украины

Вечером 9 декабря в Сумах четверо несовершеннолетних получили телесные повреждения в результате выстрелов, которые, как установила полиция, мог совершить 60-летний местный житель. УНН стали известны обстоятельства происшествия.

Детали

Как сообщила полиция, к ним поступило сообщение от двух несовершеннолетних девушек о том, что неподалеку от одного из домов на улице Заливной в Сумах они услышали подозрительные звуки, похожие на выстрелы, после чего получили телесные повреждения.

Правоохранители оперативно установили злоумышленника, который, по предварительным данным, произвел выстрелы из оружия в Сумах. В результате инцидента незначительные телесные повреждения получили четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет 

Пострадавшим несовершеннолетним была оказана медицинская помощь. Как сообщили в полиции, травмы незначительные, угроз жизни детей нет.

Полицейские провели поквартирные обходы, опросили свидетелей и установили квартиру, из которой могли стрелять. Во время осмотра помещения 60-летнего мужчины обнаружено гладкоствольное охотничье ружье и стреляную гильзу.

По информации УНН, мужчина был недоволен поведением детей, которые развлекались возле дома. После того как те не отреагировали на его замечания, мужчина достал гладкоствольное ружье ИЖ-43м и произвел из него несколько выстрелов в направлении группы детей из окна своего жилища. По меньшей мере один ребенок получил ранения обеих ног. 

Как сообщили в полиции по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 2, 7 ч. 2  ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство двух и более малолетних лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих людей). Правоохранители устанавливают мотивы и полные обстоятельства происшествия.

Напомним

В Чернигове правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе на одной из улиц города. Ему объявлено подозрение за хулиганство с применением оружия, что предусматривает до семи лет лишения свободы.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Обыск
Столкновения
Национальная полиция Украины
Чернигов
Сумы