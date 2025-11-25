Стріляв з автоматичної зброї на вулиці: у Чернігові затримали озброєного чоловіка
Київ • УНН
У Чернігові затримано чоловіка, підозрюваного у стрілянині з автоматичної зброї. Йому оголошено підозру за хуліганство із застосуванням зброї, що передбачає до семи років позбавлення волі.
У Чернігові правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного в стрілянині на одній з вулиць міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.
Деталі
Увечері 24 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць міста лунають постріли, ймовірно, з автоматичної зброї. Інформації про постраждалих не було.
На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції, патрульні поліцейські, спецпризначенці підрозділу КОРД, а також керівництво поліції Чернігівської області.
Спецпризначенці затримали озброєного чоловіка - зброї в нього вилучили. Йому оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.
