Стрелял из автоматического оружия на улице: в Чернигове задержали вооруженного мужчину
Киев • УНН
В Чернигове задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе из автоматического оружия. Ему объявлено подозрение за хулиганство с применением оружия, что предусматривает до семи лет лишения свободы.
В Чернигове правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе на одной из улиц города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали
Вечером 24 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц города раздаются выстрелы, вероятно, из автоматического оружия. Информации о пострадавших не было.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции, патрульные полицейские, спецназовцы подразделения КОРД, а также руководство полиции Черниговской области.
Спецназовцы задержали вооруженного мужчину - оружие у него изъяли. Ему объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что бывшему военнослужащему сообщили о подозрении в сбыте оружия и боеприпасов. Он продал гранатомет и боеприпасы к нему за 2000 долларов США.