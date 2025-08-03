У США Сенат затвердив колишню телеведучу Fox News головним прокурором у Вашингтоні
Київ • УНН
Сенат США затвердив Жанін Пірро, колишню телеведучу Fox News та прихильницю Дональда Трампа, на посаду головного прокурора у Вашингтоні. Вона вже виконувала обов'язки прокурора США в окрузі Колумбія з травня.
У Сполучених Штатах Сенат схвалив кандидатуру Жанін Пірро, палкої прихильниці президента Дональда Трампа та постійної телеведучої Fox News, на посаду головного прокурора у Вашингтоні. Про це пише УНН з посиланням на CBS News.
Деталі
Пірро, колишня окружна прокурорка та обрана суддя, була затверджена 50 голосами проти 45. Вона виконувала обов'язки прокурора США в окрузі Колумбія з травня. До цього вона була співведучою програми "П'ятірка" на Fox News у будні вечори, де часто брала інтерв'ю у Трампа.
Посада прокурора США в окрузі Колумбія - це потужна посада з величезним штатом, бюджетом та портфелем. Її затвердження відбулося через кілька днів після того, як Сенат схвалив кандидатуру Еміля Бове, колишнього адвоката Трампа, на посаду в апеляційному суді США.
Доповнення
Федеральне агентство США розпочало офіційне розслідування щодо колишнього спецпрокурора Джека Сміта, який вів справи проти Дональда Трампа. Розслідування стосується можливого порушення Закону Хетча, що забороняє федеральним службовцям використовувати своє становище для політичної діяльності.
Глава МЗС Британії Девід Леммі зізнався, що відчував провину під час конфлікту Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті. Він вважає, що недостатньо підтримав українську делегацію перед зустріччю.