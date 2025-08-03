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В США Сенат утвердил бывшую телеведущую Fox News главным прокурором в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Сенат США утвердил Жанин Пирро, бывшую телеведущую Fox News и сторонницу Дональда Трампа, на должность главного прокурора в Вашингтоне. Она уже исполняла обязанности прокурора США в округе Колумбия с мая.

В США Сенат утвердил бывшую телеведущую Fox News главным прокурором в Вашингтоне

В Соединенных Штатах Сенат одобрил кандидатуру Жанин Пирро, ярой сторонницы президента Дональда Трампа и постоянной телеведущей Fox News, на должность главного прокурора в Вашингтоне. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Пирро, бывший окружной прокурор и избранный судья, была утверждена 50 голосами против 45. Она исполняла обязанности прокурора США в округе Колумбия с мая. До этого она была соведущей программы "Пятерка" на Fox News по будням вечером, где часто брала интервью у Трампа.

Должность прокурора США в округе Колумбия - это мощная должность с огромным штатом, бюджетом и портфелем. Ее утверждение произошло через несколько дней после того, как Сенат одобрил кандидатуру Эмиля Бове, бывшего адвоката Трампа, на должность в апелляционном суде США.

Дополнение

Федеральное агентство США начало официальное расследование в отношении бывшего спецпрокурора Джека Смита, который вел дела против Дональда Трампа. Расследование касается возможного нарушения Закона Хэтча, запрещающего федеральным служащим использовать свое положение для политической деятельности.

Глава МИД Британии Дэвид Лемми признался, что чувствовал вину во время конфликта Зеленского и Трампа в Овальном кабинете. Он считает, что недостаточно поддержал украинскую делегацию перед встречей.

Павел Зинченко

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