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У США почали розслідування щодо спецпрокурора у справах проти Трампа

Київ • УНН

 • 1358 перегляди

Федеральне агентство США розпочало офіційне розслідування щодо колишнього спецпрокурора Джека Сміта, який вів справи проти Дональда Трампа. Розслідування стосується можливого порушення Закону Хетча, що забороняє федеральним службовцям використовувати своє становище для політичної діяльності.

У США почали розслідування щодо спецпрокурора у справах проти Трампа

Федеральне агентство Сполучених Штатів розпочало офіційне розслідування щодо колишнього спеціального прокурора Джека Сміта, який керував двома кримінальними розслідуваннями щодо президента Дональда Трампа після його першого терміну в Білому домі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Управління спеціального прокурора підтвердило, що розслідує, чи порушив Джек Сміт Закон Хетча, який забороняє федеральним службовцям використовувати своє становище для політичної діяльності. Рішення було прийнято після запиту на розслідування, поданого сенатором США Томом Коттоном, республіканцем від Арканзасу.

Розслідування Управління спеціального прокурора, про яке вперше повідомила New York Post, є останнім у серії дій, вжитих Трампом та його союзниками проти їхніх ймовірних політичних ворогів. Сміт, який пішов у відставку зі своєї посади в січні після перемоги Трампа на виборах, не зміг одразу отримати коментар.

Раніше цього тижня Коттон звинуватив Сміта в агресивному веденні справ проти Трампа з метою зашкодити його президентській кампанії. Він назвав Сміта "політичним діячем, який маскується під державного службовця" в серії постів на X.

"Ось чому я попросив OSC негайно розслідувати це безпрецедентне втручання у вибори 2024 року", – написав Коттон на X.

Контекст

Колишній прокурор з воєнних злочинів, Сміт порушив дві кримінальні справи проти Трампа: одну звинувачує його в незаконному зберіганні секретних матеріалів, а іншу – у спробах Трампа скасувати його поразку на виборах 2020 року, що спричинило напад 6 січня 2021 року, відкриває нову вкладку на Капітолій США.

Жодна зі справ не дійшла до суду, оскільки була затримана та зазнала низки юридичних оскаржень, включаючи рішення консервативної більшості Верховного суду, яке надало колишнім президентам широкий імунітет від кримінального переслідування.

Сміт закрив обидві справи після перемоги Трампа на виборах, посилаючись на давню політику Міністерства юстиції проти переслідування чинного президента, але в січні опублікував звіт, у якому зазначив, що зібраних ним доказів було б достатньо для засудження Трампа в суді.

Трамп заперечував будь-які правопорушення та розкритикував переслідування як політично мотивовані спроби зашкодити його кампанії.

Довідково

Управління спеціального прокурора – це незалежне агентство, яке розслідує поведінку федеральних службовців, але не має повноважень висувати кримінальні звинувачення. Воно відрізняється від типу офісу спеціального прокурора, яким раніше керував Сміт, призначений Міністерством юстиції для ведення кримінальних справ.

Доповнення

Сенат Сполучених Штатів Америки йде на літні канікули, не ухваливши законопроєкт про санкції проти росії, що передає Трампу виключне право вирішувати їх введення. Демократи скептично ставляться до покарання Путіна, попри його розчарування.

Павло Зінченко

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