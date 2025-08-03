Федеральное агентство Соединенных Штатов начало официальное расследование в отношении бывшего специального прокурора Джека Смита, который руководил двумя уголовными расследованиями в отношении президента Дональда Трампа после его первого срока в Белом доме, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Управление специального прокурора подтвердило, что расследует, нарушил ли Джек Смит Закон Хэтча, который запрещает федеральным служащим использовать свое положение для политической деятельности. Решение было принято после запроса на расследование, поданного сенатором США Томом Коттоном, республиканцем от Арканзаса.

Расследование Управления специального прокурора, о котором впервые сообщила New York Post, является последним в серии действий, предпринятых Трампом и его союзниками против их предполагаемых политических врагов. Смит, который ушел в отставку со своей должности в январе после победы Трампа на выборах, не смог сразу получить комментарий.

Ранее на этой неделе Коттон обвинил Смита в агрессивном ведении дел против Трампа с целью помешать его президентской кампании. Он назвал Смита "политическим деятелем, маскирующимся под государственного служащего" в серии постов на X.

"Вот почему я попросил OSC немедленно расследовать это беспрецедентное вмешательство в выборы 2024 года", – написал Коттон на X.

Контекст

Бывший прокурор по военным преступлениям, Смит возбудил два уголовных дела против Трампа: одно обвиняет его в незаконном хранении секретных материалов, а другое – в попытках Трампа отменить его поражение на выборах 2020 года, что привело к нападению 6 января 2021 года, открывает новую вкладку на Капитолий США.

Ни одно из дел не дошло до суда, поскольку было задержано и подверглось ряду юридических оспариваний, включая решение консервативного большинства Верховного суда, которое предоставило бывшим президентам широкий иммунитет от уголовного преследования.

Смит закрыл оба дела после победы Трампа на выборах, ссылаясь на давнюю политику Министерства юстиции против преследования действующего президента, но в январе опубликовал отчет, в котором отметил, что собранных им доказательств было бы достаточно для осуждения Трампа в суде.

Трамп отрицал любые правонарушения и раскритиковал преследование как политически мотивированные попытки помешать его кампании.

Справочно

Управление специального прокурора – это независимое агентство, которое расследует поведение федеральных служащих, но не имеет полномочий выдвигать уголовные обвинения. Оно отличается от типа офиса специального прокурора, которым ранее руководил Смит, назначенный Министерством юстиции для ведения уголовных дел.

Дополнение

Сенат Соединенных Штатов Америки уходит на летние каникулы, не приняв законопроект о санкциях против России, что передает Трампу исключительное право решать их введение. Демократы скептически относятся к наказанию Путина, несмотря на его разочарование.