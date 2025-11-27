У США підтвердили загибель двох нацгвардійців після стрілянини біля Білого дому, до Вашинтона додатково відряджають 500 найцгавардійців
Двоє бійців Національної гвардії Західної Вірджинії, поранені під час стрілянини в центрі Вашингтона, померли. Губернатор штату Патрік Моррісі підтвердив цю інформацію, а міністр війни США Піт Гегсет заявив про відправку додаткових 500 нацгвардійців до Вашингтона.
Двоє бійців Національної гвардії Західної Вірджинії (США), які отримали поранення внаслідок стрілянини в центрі Вашингтона, округ Колумбія, померли. Цю інформацію підтвердив губернатор штату Патрік Моррісі, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, місцева влада постійно підтримуємо зв'язок з федеральними чиновниками, поки триває розслідування.
Весь наш штат сумує разом з їхніми родинами, їхніми близькими та спільнотою гвардійців. Західна Вірджинія ніколи не забуде їхньої служби та їхньої жертви, і ми вимагатимемо повної відповідальності за цей жахливий вчинок
Тим часом міністр війни США Піт Гегсет після вбивства нацгвардійців заявив, що влада відправить у Вашингтон додатково 500 бійців Нацгвардії для патрулювання вулиць. Хоча публічної інформації про мотивацію особи, яка стріляла в двох нацгвардійців, немає, Гегсет наполягає, що нападник "цілив у бійців Національної гвардії".
Нагадаємо
Напередодні у Вашингтоні поблизу Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двоє Нацгвардійців.
