У США підтвердили загибель двох нацгвардійців після стрілянини біля Білого дому, до Вашинтона додатково відряджають 500 найцгавардійців

26 листопада, 15:50 • 15647 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 24472 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 14988 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 15566 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 11242 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 7562 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38 • 5818 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 8882 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 22043 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23 • 24565 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 21897 перегляди
Жінка ножем вбила чоловіка на Київщині через його проросійські погляди – прокуратураPhoto26 листопада, 14:13 • 3454 перегляди
Розмова Віткоффа з ушаковим: Дональд Трамп-молодший відповів критикам спецпредставника президента США26 листопада, 15:11 • 5042 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 15157 перегляди
У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго26 листопада, 16:49 • 11120 перегляди
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 15163 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo26 листопада, 15:49 • 24479 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 22046 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 21907 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto26 листопада, 13:23 • 24568 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 32764 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 67215 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 84111 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 84155 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 90858 перегляди
У США підтвердили загибель двох нацгвардійців після стрілянини біля Білого дому, до Вашинтона додатково відряджають 500 найцгавардійців

Київ • УНН

 • 454 перегляди

Двоє бійців Національної гвардії Західної Вірджинії, поранені під час стрілянини в центрі Вашингтона, померли. Губернатор штату Патрік Моррісі підтвердив цю інформацію, а міністр війни США Піт Гегсет заявив про відправку додаткових 500 нацгвардійців до Вашингтона.

У США підтвердили загибель двох нацгвардійців після стрілянини біля Білого дому, до Вашинтона додатково відряджають 500 найцгавардійців

Двоє бійців Національної гвардії Західної Вірджинії (США), які отримали поранення внаслідок стрілянини в центрі Вашингтона, округ Колумбія, померли. Цю інформацію підтвердив губернатор штату Патрік Моррісі, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, місцева влада постійно підтримуємо зв'язок з федеральними чиновниками, поки триває розслідування.

Весь наш штат сумує разом з їхніми родинами, їхніми близькими та спільнотою гвардійців. Західна Вірджинія ніколи не забуде їхньої служби та їхньої жертви, і ми вимагатимемо повної відповідальності за цей жахливий вчинок

- написав Моррісі у соцмережі Х.

Тим часом міністр війни США Піт Гегсет після вбивства нацгвардійців заявив, що влада відправить у Вашингтон додатково 500 бійців Нацгвардії для патрулювання вулиць. Хоча публічної інформації про мотивацію особи, яка стріляла в двох нацгвардійців, немає, Гегсет наполягає, що нападник "цілив у бійців Національної гвардії".

Нагадаємо

Напередодні у Вашингтоні поблизу Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двоє Нацгвардійців.

"Тварина, яка поранила двох Нацгвардійців, заплатить дуже високу ціну": Трамп про стрілянину поблизу Білого дому26.11.25, 22:39 • 1536 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу
Сутички
Західна Вірджинія
Національна гвардія США
Піт Гегсет
Вашингтон
Сполучені Штати Америки