26 ноября, 15:50
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
26 ноября, 14:38
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
26 ноября, 14:29
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
26 ноября, 14:17
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
26 ноября, 13:23
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В США подтвердили гибель двух нацгвардейцев после стрельбы возле Белого дома, в Вашингтон дополнительно отправляют 500 нацгвардейцев

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Двое бойцов Национальной гвардии Западной Вирджинии, раненые во время стрельбы в центре Вашингтона, скончались. Губернатор штата Патрик Морриси подтвердил эту информацию, а министр войны США Пит Хегсет заявил об отправке дополнительных 500 нацгвардейцев в Вашингтон.

В США подтвердили гибель двух нацгвардейцев после стрельбы возле Белого дома, в Вашингтон дополнительно отправляют 500 нацгвардейцев

Двое бойцов Национальной гвардии Западной Вирджинии (США), получившие ранения в результате стрельбы в центре Вашингтона, округ Колумбия, скончались. Эту информацию подтвердил губернатор штата Патрик Морриси, сообщает УНН.

Детали

По его словам, местные власти постоянно поддерживают связь с федеральными чиновниками, пока продолжается расследование.

Весь наш штат скорбит вместе с их семьями, их близкими и сообществом гвардейцев. Западная Вирджиния никогда не забудет их службу и их жертву, и мы будем требовать полной ответственности за этот ужасный поступок

- написал Морриси в соцсети Х.

Тем временем министр войны США Пит Хегсет после убийства нацгвардейцев заявил, что власти отправят в Вашингтон дополнительно 500 бойцов Нацгвардии для патрулирования улиц. Хотя публичной информации о мотивации лица, стрелявшего в двух нацгвардейцев, нет, Хегсет настаивает, что нападавший "целился в бойцов Национальной гвардии".

Напомним

Накануне в Вашингтоне вблизи Белого дома произошла стрельба, в результате которой были ранены двое Нацгвардейцев.

"Животное, которое ранило двух нацгвардейцев, заплатит очень высокую цену": Трамп о стрельбе возле Белого дома26.11.25, 22:39 • 1334 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПНовости Мира
Столкновения
Западная Вирджиния
Национальная гвардия США
Пит Хегсетх
Вашингтон
Соединённые Штаты