В США подтвердили гибель двух нацгвардейцев после стрельбы возле Белого дома, в Вашингтон дополнительно отправляют 500 нацгвардейцев
Киев • УНН
Двое бойцов Национальной гвардии Западной Вирджинии, раненые во время стрельбы в центре Вашингтона, скончались. Губернатор штата Патрик Морриси подтвердил эту информацию, а министр войны США Пит Хегсет заявил об отправке дополнительных 500 нацгвардейцев в Вашингтон.
Двое бойцов Национальной гвардии Западной Вирджинии (США), получившие ранения в результате стрельбы в центре Вашингтона, округ Колумбия, скончались. Эту информацию подтвердил губернатор штата Патрик Морриси, сообщает УНН.
Детали
По его словам, местные власти постоянно поддерживают связь с федеральными чиновниками, пока продолжается расследование.
Весь наш штат скорбит вместе с их семьями, их близкими и сообществом гвардейцев. Западная Вирджиния никогда не забудет их службу и их жертву, и мы будем требовать полной ответственности за этот ужасный поступок
Тем временем министр войны США Пит Хегсет после убийства нацгвардейцев заявил, что власти отправят в Вашингтон дополнительно 500 бойцов Нацгвардии для патрулирования улиц. Хотя публичной информации о мотивации лица, стрелявшего в двух нацгвардейцев, нет, Хегсет настаивает, что нападавший "целился в бойцов Национальной гвардии".
Напомним
Накануне в Вашингтоне вблизи Белого дома произошла стрельба, в результате которой были ранены двое Нацгвардейцев.
