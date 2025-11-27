В США подтвердили гибель двух нацгвардейцев после стрельбы возле Белого дома, в Вашингтон дополнительно отправляют 500 нацгвардейцев

Двое бойцов Национальной гвардии Западной Вирджинии (США), получившие ранения в результате стрельбы в центре Вашингтона, округ Колумбия, скончались. Эту информацию подтвердил губернатор штата Патрик Морриси, сообщает УНН.

По его словам, местные власти постоянно поддерживают связь с федеральными чиновниками, пока продолжается расследование.

Весь наш штат скорбит вместе с их семьями, их близкими и сообществом гвардейцев. Западная Вирджиния никогда не забудет их службу и их жертву, и мы будем требовать полной ответственности за этот ужасный поступок