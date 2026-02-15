$42.990.00
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 18879 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 25118 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 22454 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 23745 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 62109 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 47243 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 41206 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 32160 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 30641 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 25506 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
У росії розпочали розслідування зіткнення нафтового танкера в морському порту усть-луга

Київ • УНН

 • 48 перегляди

російська влада розслідує зіткнення нафтового танкера "Тоні" з причалом у порту усть-луга. Інцидент призвів до пошкодження інфраструктури, але без розливу нафтопродуктів чи постраждалих.

У росії розпочали розслідування зіткнення нафтового танкера в морському порту усть-луга
Порт усть-луга

У неділю російська влада офіційно оголосила про початок розслідування аварії за участю нафтового танкера, що сталася на території стратегічно важливого порту усть-луга. За попередніми даними, інцидент трапився під час маневрування судна біля причалу у ленінградській області, що призвело до пошкодження портової інфраструктури. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційною заявою Північно-західного транспортного прокурора, інцидент стався в суботу, коли танкер "Тоні" прибув до порту для завантаження чергової партії нафтопродуктів. Під час підходу до місця стоянки судно не втримало безпечну траєкторію та зіткнулося зі стіною причалу. Удар виявився достатньо потужним, щоб завдати шкоди як самій споруді, так і одному з портових кранів, що перебували в зоні навантаження.

Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі11.02.26, 07:23 • 25371 перегляд

Попри технічні пошкодження інфраструктури, фахівці не зафіксували екологічного забруднення акваторії. У прокуратурі наголосили, що внаслідок зіткнення розливу нафтопродуктів не сталося, а серед екіпажу та персоналу порту немає постраждалих. Наразі правоохоронці встановлюють причини аварії, перевіряючи справність систем керування танкера та дії лоцманської служби, поки порт продовжує працювати в умовах часткового обмеження роботи пошкодженого причалу.

США заявили про захоплення Veronica III, який перевозив підсанкційну нафту15.02.26, 16:26 • 4718 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Енергетика
