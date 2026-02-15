У росії розпочали розслідування зіткнення нафтового танкера в морському порту усть-луга
Київ • УНН
російська влада розслідує зіткнення нафтового танкера "Тоні" з причалом у порту усть-луга. Інцидент призвів до пошкодження інфраструктури, але без розливу нафтопродуктів чи постраждалих.
У неділю російська влада офіційно оголосила про початок розслідування аварії за участю нафтового танкера, що сталася на території стратегічно важливого порту усть-луга. За попередніми даними, інцидент трапився під час маневрування судна біля причалу у ленінградській області, що призвело до пошкодження портової інфраструктури. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Згідно з офіційною заявою Північно-західного транспортного прокурора, інцидент стався в суботу, коли танкер "Тоні" прибув до порту для завантаження чергової партії нафтопродуктів. Під час підходу до місця стоянки судно не втримало безпечну траєкторію та зіткнулося зі стіною причалу. Удар виявився достатньо потужним, щоб завдати шкоди як самій споруді, так і одному з портових кранів, що перебували в зоні навантаження.
Попри технічні пошкодження інфраструктури, фахівці не зафіксували екологічного забруднення акваторії. У прокуратурі наголосили, що внаслідок зіткнення розливу нафтопродуктів не сталося, а серед екіпажу та персоналу порту немає постраждалих. Наразі правоохоронці встановлюють причини аварії, перевіряючи справність систем керування танкера та дії лоцманської служби, поки порт продовжує працювати в умовах часткового обмеження роботи пошкодженого причалу.
