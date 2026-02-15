$42.990.00
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 19018 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 25268 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 22566 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 23856 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 62339 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 47358 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 41254 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 32184 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку Украины
14 февраля, 14:24 • 30675 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 25518 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
В России начали расследование столкновения нефтяного танкера в морском порту Усть-Луга

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Российские власти расследуют столкновение нефтяного танкера "Тони" с причалом в порту Усть-Луга. Инцидент привел к повреждению инфраструктуры, но без разлива нефтепродуктов или пострадавших.

В России начали расследование столкновения нефтяного танкера в морском порту Усть-Луга
Порт Усть-Луга

В воскресенье российские власти официально объявили о начале расследования аварии с участием нефтяного танкера, произошедшей на территории стратегически важного порта Усть-Луга. По предварительным данным, инцидент случился во время маневрирования судна у причала в Ленинградской области, что привело к повреждению портовой инфраструктуры. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно официальному заявлению Северо-Западного транспортного прокурора, инцидент произошел в субботу, когда танкер "Тони" прибыл в порт для загрузки очередной партии нефтепродуктов. Во время подхода к месту стоянки судно не удержало безопасную траекторию и столкнулось со стеной причала. Удар оказался достаточно мощным, чтобы нанести ущерб как самому сооружению, так и одному из портовых кранов, находившихся в зоне погрузки.

Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море11.02.26, 07:23 • 25372 просмотра

Несмотря на технические повреждения инфраструктуры, специалисты не зафиксировали экологического загрязнения акватории. В прокуратуре подчеркнули, что в результате столкновения разлива нефтепродуктов не произошло, а среди экипажа и персонала порта нет пострадавших. В настоящее время правоохранители устанавливают причины аварии, проверяя исправность систем управления танкера и действия лоцманской службы, пока порт продолжает работать в условиях частичного ограничения работы поврежденного причала.

США заявили о захвате Veronica III, перевозившего подсанкционную нефть15.02.26, 16:26 • 4750 просмотров

Степан Гафтко

