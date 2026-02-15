В России начали расследование столкновения нефтяного танкера в морском порту Усть-Луга
Российские власти расследуют столкновение нефтяного танкера "Тони" с причалом в порту Усть-Луга. Инцидент привел к повреждению инфраструктуры, но без разлива нефтепродуктов или пострадавших.
В воскресенье российские власти официально объявили о начале расследования аварии с участием нефтяного танкера, произошедшей на территории стратегически важного порта Усть-Луга. По предварительным данным, инцидент случился во время маневрирования судна у причала в Ленинградской области, что привело к повреждению портовой инфраструктуры. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Согласно официальному заявлению Северо-Западного транспортного прокурора, инцидент произошел в субботу, когда танкер "Тони" прибыл в порт для загрузки очередной партии нефтепродуктов. Во время подхода к месту стоянки судно не удержало безопасную траекторию и столкнулось со стеной причала. Удар оказался достаточно мощным, чтобы нанести ущерб как самому сооружению, так и одному из портовых кранов, находившихся в зоне погрузки.
Несмотря на технические повреждения инфраструктуры, специалисты не зафиксировали экологического загрязнения акватории. В прокуратуре подчеркнули, что в результате столкновения разлива нефтепродуктов не произошло, а среди экипажа и персонала порта нет пострадавших. В настоящее время правоохранители устанавливают причины аварии, проверяя исправность систем управления танкера и действия лоцманской службы, пока порт продолжает работать в условиях частичного ограничения работы поврежденного причала.
