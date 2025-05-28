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У росії понад 300 таборів для утримання українців, доступ до них повністю закритий - Коордштаб

Київ • УНН

 • 1854 перегляди

росія утримує українських військовополонених і цивільних у 300 місцях, включно з окупованими територіями та білоруссю. Доступу до них немає ні в кого, навіть у Червоного Хреста.

У росії понад 300 таборів для утримання українців, доступ до них повністю закритий - Коордштаб

росія має щонайменше 300 місць утримання українських військовополонених і цивільних — як на своїй території, так і в окупованих регіонах України та навіть у білорусі. 

Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Гущин на презентації проєкту Inferno, передає кореспондент УНН.

Деталі 

Україна має 5 таборів для військовополонених і 5 тимчасових місць тримання. До всіх них є абсолютно вільний, безперешкодний доступ всіх правозахисних організацій, міжнародних інституцій МКЧХ ООН і тд. росія має 300. Включно з окупованими територіями і включно з республікою білорусь. До жодної з них немає доступу нікого — ані Червоного Хреста, ані ООН, ані ОБСЄ, ані просто правозахисників

- повідомив Гущин. 

Представник Координаційного штабу також зазначив, що російська сторона навіть розробила спеціальні інструкції з переліком видів катувань і очікуваних після них наслідків. 

Проте спостерігаємо певні окремі випадки, які ще не стали системними, коли ставлення до українських полонених і цивільних стало кращим. Це не означає, що росіяни відкрили третю і четверту Женевську конвенцію й почали читати. У жодному разі. Але хоча б якесь покращення харчування, просто не так часто б'ють - можна спостерігати в деяких місцях тримання із цих 300

-додав Гущин. 

Нагадаємо

Раніше у розслідуванні Associated Press зазначили, що від початку вторгнення рф в Україну понад 200 українських військовополонених померли в російських місцях утримання. Експертизи тіл виявили численні сліди насильства, тортур та відсутність медичної допомоги.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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