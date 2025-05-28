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В россии более 300 лагерей для содержания украинцев, доступ к ним полностью закрыт - Коордштаб

Киев • УНН

 • 622 просмотра

россия удерживает украинских военнопленных и гражданских в 300 местах, включая оккупированные территории и беларусь. Доступа к ним нет ни у кого, даже у Красного Креста.

В россии более 300 лагерей для содержания украинцев, доступ к ним полностью закрыт - Коордштаб

у россии есть как минимум 300 мест содержания украинских военнопленных и гражданских - как на своей территории, так и в оккупированных регионах Украины и даже в беларуси. 

Об этом заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Олег Гущин на презентации проекта Inferno, передает корреспондент УНН.

Детали 

Украина имеет 5 лагерей для военнопленных и 5 временных мест содержания. Ко всем ним есть абсолютно свободный, беспрепятственный доступ всех правозащитных организаций, международных институтов МККК ООН и тд. у россии 300. Включительно с оккупированными территориями и включительно с республикой беларусь. Ни к одному из них нет доступа никого - ни Красного Креста, ни ООН, ни ОБСЕ, ни просто правозащитников

- сообщил Гущин. 

Представитель Координационного штаба также отметил, что российская сторона даже разработала специальные инструкции с перечнем видов пыток и ожидаемых после них последствий. 

Однако наблюдаем определенные отдельные случаи, которые еще не стали системными, когда отношение к украинским пленным и гражданским стало лучше. Это не означает, что россияне открыли третью и четвертую Женевскую конвенцию и начали читать. Ни в коем случае. Но хотя бы какое-то улучшение питания, просто не так часто бьют - можно наблюдать в некоторых местах содержания из этих 300

-добавил Гущин. 

Напомним

Ранее в расследовании Associated Press отметили, что с начала вторжения рф в Украину более 200 украинских военнопленных умерли в российских местах содержания. Экспертизы тел обнаружили многочисленные следы насилия, пыток и отсутствие медицинской помощи.

Алина Волянская

Алина Волянская

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