У рф повідомили про нічну атаку дронів у низці областей: під ударом енгельс і саратов з НПЗ, є знеструмлення
Київ • УНН
У ніч на четвер, за повідомленнями, Саратов та Енгельс були атаковані дронами, що призвело до численних вибухів та закриття аеропорту «Гагарін». Також зафіксовано проблеми з електропостачанням у Волгоградській та Воронезькій областях рф після атаки БПЛА.
У росії повідомили про нічну атаку дронів. Зачепило Саратов та Енгельс, а також були проблеми з електропостачанням у Волгоградській та Воронезькій областях рф, повідомили у четвер керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко та телеграм-канали і місцева влада, пише УНН.
Саратов / Енгельс були під атакою, починаючи з 01:00 ночі. Перша хвиля - в проміжок з 01:00 до 03:15 ночі. Фіксувались чисельні вибухи над містом та ознаки горіння в районі промзони. Друга хвиля - в проміжок з 03:50 до 05:20 ранку. Фіксувалась активна робота ППО. Аеропорт Саратова / Енгельса "Гагарін" було закрито через введення в дію план "Килим"
Наслідки, з його слів, уточнюються.
Телеграм-канал ASTRA вказував уночі, що жителі Саратова повідомляли про велику кількість вибухів, а місцевий аеропорт закривали.
Телеграм-канал "Крымский ветер" повідомив, що "в Саратові приліт по НПЗ", що підтвердив й ще один моніторинговий телеграм-канал.
Також ASTRA повідомила, що електропостачання кількох населених пунктів у Волгоградській та Воронезькій областях рф порушено після атаки безпілотників.
"Силами ППО Міністерства оборони російської федерації відбито масовану атаку безпілотних літальних апаратів на об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області. Внаслідок падіння уламків БПЛА у Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння, яке оперативно ліквідується протипожежними силами. Ремонтні служби поновлюють електропостачання прилеглих до підстанції населених пунктів. Пошкоджень житлових будівель та постраждалих немає", - повідомив губернатор волгоградської області андрій бочаров.
Очільник сусідньої воронезької області олександр гусєв також повідомив про відсутність світла в населених пунктах регіону після атаки БПЛА "у сусідньому регіоні". "Кілька населених пунктів залишаються без електрики на час аварійних робіт, що почалися після відбиття атаки БПЛА в сусідньому регіоні", - написав він у телеграм-каналі.
