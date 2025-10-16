У рф повідомили про нічну атаку дронів у низці областей: під ударом енгельс і саратов з НПЗ, є знеструмлення

$41.750.14
48.240.10
ukenru
05:41 • 1240 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 5786 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 9880 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 23276 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 48325 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 49443 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 41311 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 40036 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 28460 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 21209 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.7м/с
83%
755мм
Популярнi новини
Рейд російських окупантів проти кримськотатарських жінок у Криму: МЗС виступило з заявою15 жовтня, 20:59 • 9416 перегляди
Ощадливе використання електроенергії: українцям нагадали основні правила15 жовтня, 22:57 • 6650 перегляди
Андрій Шевченко очолив комітет ФІФА01:02 • 8086 перегляди
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГів: у кількох облцентрах пролунали вибухи02:44 • 10902 перегляди
Нова програма України з МВФ: у фонді підтвердили візит Георгієвої до України03:03 • 9266 перегляди
Публікації
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 35733 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 50156 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 43968 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 43678 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 68389 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Вашингтон
Індія
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 16006 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 65805 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 44511 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 47107 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 52965 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)
Іскандер (ОТРК)
МіГ-31

У рф повідомили про нічну атаку дронів у низці областей: під ударом енгельс і саратов з НПЗ, є знеструмлення

Київ • УНН

 • 468 перегляди

У ніч на четвер, за повідомленнями, Саратов та Енгельс були атаковані дронами, що призвело до численних вибухів та закриття аеропорту «Гагарін». Також зафіксовано проблеми з електропостачанням у Волгоградській та Воронезькій областях рф після атаки БПЛА.

У рф повідомили про нічну атаку дронів у низці областей: під ударом енгельс і саратов з НПЗ, є знеструмлення

У росії повідомили про нічну атаку дронів. Зачепило Саратов та Енгельс, а також були проблеми з електропостачанням у Волгоградській та Воронезькій областях рф, повідомили у четвер керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко та телеграм-канали і місцева влада, пише УНН.

Саратов / Енгельс були під атакою, починаючи з 01:00 ночі. Перша хвиля - в проміжок з 01:00 до 03:15 ночі. Фіксувались чисельні вибухи над містом та ознаки горіння в районі промзони. Друга хвиля - в проміжок з 03:50 до 05:20 ранку. Фіксувалась активна робота ППО. Аеропорт Саратова / Енгельса "Гагарін" було закрито через введення в дію план "Килим"

Наслідки, з його слів, уточнюються.

Телеграм-канал ASTRA вказував уночі, що жителі Саратова повідомляли про велику кількість вибухів, а місцевий аеропорт закривали.

Телеграм-канал "Крымский ветер" повідомив, що "в Саратові приліт по НПЗ", що підтвердив й ще один моніторинговий телеграм-канал.

Також ASTRA повідомила, що електропостачання кількох населених пунктів у Волгоградській та Воронезькій областях рф порушено після атаки безпілотників.

"Силами ППО Міністерства оборони російської федерації відбито масовану атаку безпілотних літальних апаратів на об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області. Внаслідок падіння уламків БПЛА у Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння, яке оперативно ліквідується протипожежними силами. Ремонтні служби поновлюють електропостачання прилеглих до підстанції населених пунктів. Пошкоджень житлових будівель та постраждалих немає", - повідомив губернатор волгоградської області андрій бочаров.

Очільник сусідньої воронезької області олександр гусєв також повідомив про відсутність світла в населених пунктах регіону після атаки БПЛА "у сусідньому регіоні". "Кілька населених пунктів залишаються без електрики на час аварійних робіт, що почалися після відбиття атаки БПЛА в сусідньому регіоні", - написав він у телеграм-каналі.

Ми будемо відповідати рф на кожен удар по людях, українські ударні дрони дуже вдало працюють - Зеленський06.10.25, 13:53 • 6030 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія