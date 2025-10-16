В РФ сообщили о ночной атаке дронов в ряде областей: под ударом Энгельс и Саратов с НПЗ, есть обесточивание
Киев • УНН
В ночь на четверг, по сообщениям, Саратов и Энгельс были атакованы дронами, что привело к многочисленным взрывам и закрытию аэропорта «Гагарин». Также зафиксированы проблемы с электроснабжением в Волгоградской и Воронежской областях РФ после атаки БПЛА.
В России сообщили о ночной атаке дронов. Затронуло Саратов и Энгельс, а также были проблемы с электроснабжением в Волгоградской и Воронежской областях РФ, сообщили в четверг руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко и телеграм-каналы и местные власти, пишет УНН.
Саратов / Энгельс были под атакой, начиная с 01:00 ночи. Первая волна - в промежуток с 01:00 до 03:15 ночи. Фиксировались многочисленные взрывы над городом и признаки горения в районе промзоны. Вторая волна - в промежуток с 03:50 до 05:20 утра. Фиксировалась активная работа ПВО. Аэропорт Саратова / Энгельса "Гагарин" был закрыт из-за введения в действие плана "Ковер"
Последствия, по его словам, уточняются.
Телеграм-канал ASTRA указывал ночью, что жители Саратова сообщали о большом количестве взрывов, а местный аэропорт закрывали.
Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил, что "в Саратове прилет по НПЗ", что подтвердил и еще один мониторинговый телеграм-канал.
Также ASTRA сообщила, что электроснабжение нескольких населенных пунктов в Волгоградской и Воронежской областях РФ нарушено после атаки беспилотников.
"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов. Повреждений жилых зданий и пострадавших нет", - сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Глава соседней Воронежской области Александр Гусев также сообщил об отсутствии света в населенных пунктах региона после атаки БПЛА "в соседнем регионе". "Несколько населенных пунктов остаются без электричества на время аварийных работ, начавшихся после отражения атаки БПЛА в соседнем регионе", - написал он в телеграм-канале.
Мы будем отвечать рф на каждый удар по людям, украинские ударные дроны очень удачно работают - Зеленский06.10.25, 13:53 • 6030 просмотров