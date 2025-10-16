В РФ сообщили о ночной атаке дронов в ряде областей: под ударом Энгельс и Саратов с НПЗ, есть обесточивание

В ночь на четверг, по сообщениям, Саратов и Энгельс были атакованы дронами, что привело к многочисленным взрывам и закрытию аэропорта «Гагарин». Также зафиксированы проблемы с электроснабжением в Волгоградской и Воронежской областях РФ после атаки БПЛА.