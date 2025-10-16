В РФ сообщили о ночной атаке дронов в ряде областей: под ударом Энгельс и Саратов с НПЗ, есть обесточивание

$41.750.14
15 октября, 22:25 • 4640 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 8300 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 22781 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 47882 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 49168 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 41175 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 39932 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 28408 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 21186 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 18718 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Популярные новости
Рейд российских оккупантов против крымскотатарских женщин в Крыму: МИД выступил с заявлением15 октября, 20:59 • 8512 просмотра
Экономное использование электроэнергии: украинцам напомнили основные правила15 октября, 22:57 • 5692 просмотра
Андрей Шевченко возглавил комитет ФИФА01:02 • 7180 просмотра
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы02:44 • 10430 просмотра
Новая программа Украины с МВФ: в фонде подтвердили визит Георгиевой в Украину03:03 • 7984 просмотра
публикации
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 35363 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 49771 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 43662 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 43393 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 68120 просмотра
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 15852 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 65662 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 44364 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 46954 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 52839 просмотра
В РФ сообщили о ночной атаке дронов в ряде областей: под ударом Энгельс и Саратов с НПЗ, есть обесточивание

Киев • УНН

 • 140 просмотра

В ночь на четверг, по сообщениям, Саратов и Энгельс были атакованы дронами, что привело к многочисленным взрывам и закрытию аэропорта «Гагарин». Также зафиксированы проблемы с электроснабжением в Волгоградской и Воронежской областях РФ после атаки БПЛА.

В РФ сообщили о ночной атаке дронов в ряде областей: под ударом Энгельс и Саратов с НПЗ, есть обесточивание

В России сообщили о ночной атаке дронов. Затронуло Саратов и Энгельс, а также были проблемы с электроснабжением в Волгоградской и Воронежской областях РФ, сообщили в четверг руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко и телеграм-каналы и местные власти, пишет УНН.

Саратов / Энгельс были под атакой, начиная с 01:00 ночи. Первая волна - в промежуток с 01:00 до 03:15 ночи. Фиксировались многочисленные взрывы над городом и признаки горения в районе промзоны. Вторая волна - в промежуток с 03:50 до 05:20 утра. Фиксировалась активная работа ПВО. Аэропорт Саратова / Энгельса "Гагарин" был закрыт из-за введения в действие плана "Ковер"

Последствия, по его словам, уточняются.

Телеграм-канал ASTRA указывал ночью, что жители Саратова сообщали о большом количестве взрывов, а местный аэропорт закрывали.

Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил, что "в Саратове прилет по НПЗ", что подтвердил и еще один мониторинговый телеграм-канал.

Также ASTRA сообщила, что электроснабжение нескольких населенных пунктов в Волгоградской и Воронежской областях РФ нарушено после атаки беспилотников.

"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов. Повреждений жилых зданий и пострадавших нет", - сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Глава соседней Воронежской области Александр Гусев также сообщил об отсутствии света в населенных пунктах региона после атаки БПЛА "в соседнем регионе". "Несколько населенных пунктов остаются без электричества на время аварийных работ, начавшихся после отражения атаки БПЛА в соседнем регионе", - написал он в телеграм-канале.

Мы будем отвечать рф на каждый удар по людям, украинские ударные дроны очень удачно работают - Зеленский06.10.25, 13:53 • 6030 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия