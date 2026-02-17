У Раді обговорили ризики адміністрування повоєнних виборів та створення спецдільниць

Під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період у Верховній Раді порушили питання безпеки та прозорості організації виборчого процесу після завершення війни. Про це заявила народна депутатка Ірина Геращенко, виступаючи на засіданні робочої групи, пише УНН.

Деталі

За її словами, українські партнери за кордоном активно цікавляться темою виборів, однак позиція українських політичних сил залишається незмінною – йдеться виключно про повоєнні вибори. Будь-які інші сценарії, за її оцінкою, є неприйнятними.

Геращенко звернула увагу на потенційні ризики, пов’язані зі створенням спеціальних виборчих дільниць. Вона зазначила, що такі дільниці можуть стати одним із найбільш уразливих елементів адміністрування виборів з огляду на можливі зловживання та обмежений доступ спостерігачів.

Окремо депутатка наголосила, що у попередніх виборчих кампаніях міжнародні спостерігачі фактично не мали змоги працювати на спецдільницях поблизу лінії фронту через безпекові обмеження. Це, за її словами, ставить під питання повноцінний міжнародний контроль за виборчим процесом у таких умовах.

Спецдільниці – це завжди зона підвищеного ризику. Україна має травматичний досвід фальсифікацій, і ми не можемо допустити ситуацій, коли результати виборів викликатимуть сумніви - наголосила Ірина Геращенко.

Також вона порушила проблему формування виборчих комісій у громадах, які перебували під окупацією. Геращенко зазначила, що навіть за відсутності судових вироків або формальних ознак колаборації, участь окремих осіб у роботі виборчих комісій може негативно вплинути на довіру до результатів виборів.

За підсумками виступу вона наголосила на необхідності подальшого детального обговорення цих питань у межах робочої групи, зокрема в контексті виборів на деокупованих територіях та забезпечення міжнародного спостереження.

Нагадаємо

У Верховній Раді напрацювали уточнення до законодавчих пропозицій щодо виборів, що стосуються ролі командирів військових частин в організації виборчого процесу. Це забезпечить виборчі комісії необхідними приміщеннями.