У ВР пропонують закріпити відповідальність командирів за організацію виборчого процесу у військових частинах

У Верховній Раді напрацювали додаткові уточнення до законодавчих пропозицій щодо проведення виборів в особливий або повоєнний період, які стосуються ролі командирів військових частин в організації виборчого процесу.

Про це заявив народний депутат Роман Лозинський під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період, передає УНН.

Деталі

За його словами, йдеться про чітке визначення командирів військових частин як суб’єктів, відповідальних за забезпечення виборчих комісій необхідними приміщеннями.

Це дуже важливе уточнення. Воно доволі технічне, але на практиці без таких формулювань організувати виборчий процес буде значно складніше - зазначив Лозинський.

Він наголосив, що без чіткого закріплення відповідальності на рівні закону могли б виникати адміністративні колізії, навіть якщо на практиці всі сторони розуміють свої ролі.

Де-факто керівники підрозділів і командири військових частин часто й так усвідомлюють свою відповідальність. Але де-юре, під час адміністрування виборчого процесу в секторі безпеки і оборони, могли б виникати проблеми - пояснив депутат.

За словами Лозинського, відповідні формулювання були напрацьовані спільно з юридичним управлінням парламенту та членами робочої підгрупи.

Окремо він зазначив, що у прикінцевих та перехідних положеннях законопроєкту враховано пропозиції громадянської мережі "Опора", яка брала активну участь у роботі над документом.

Йдеться про процеси оскарження, інструменти реагування на порушення та механізми контролю. Це критично важливі елементи, які необхідно закласти одразу, щоб забезпечити довіру до виборчого процесу - підкреслив народний депутат.

Він додав, що робоча група прагнула максимально чітко прописати всі процедурні моменти, аби уникнути правових прогалин під час можливого проведення виборів у складних безпекових умовах.

Нагадаємо

Робоча група підготувала зміни для реалізації виборчих прав військовослужбовців та представників сил безпеки. Законопроєкт враховує ідентифікацію виборців та розширює термінологію.