У ВР пропонують закріпити відповідальність командирів за організацію виборчого процесу у військових частинах

Ексклюзив
14:26 • 4422 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 11736 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 14757 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 15870 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 18167 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 24142 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 33754 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 44921 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 53075 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 39133 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 21320 перегляди
Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 в Криму - Генштаб11:03 • 10620 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 9258 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 12731 перегляди
Галущенку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна - прокурор САП12:50 • 6370 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 21365 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 39607 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 49033 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 69629 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 73999 перегляди
УНН Lite
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 12769 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 9310 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 24967 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 22660 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 25795 перегляди
У ВР пропонують закріпити відповідальність командирів за організацію виборчого процесу у військових частинах

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У Верховній Раді напрацювали уточнення до законодавчих пропозицій щодо виборів, що стосуються ролі командирів військових частин в організації виборчого процесу. Це забезпечить виборчі комісії необхідними приміщеннями.

У ВР пропонують закріпити відповідальність командирів за організацію виборчого процесу у військових частинах

У Верховній Раді напрацювали додаткові уточнення до законодавчих пропозицій щодо проведення виборів в особливий або повоєнний період, які стосуються ролі командирів військових частин в організації виборчого процесу.

Про це заявив народний депутат Роман Лозинський під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період, передає УНН.

Деталі

За його словами, йдеться про чітке визначення командирів військових частин як суб’єктів, відповідальних за забезпечення виборчих комісій необхідними приміщеннями.

Це дуже важливе уточнення. Воно доволі технічне, але на практиці без таких формулювань організувати виборчий процес буде значно складніше

- зазначив Лозинський.

Він наголосив, що без чіткого закріплення відповідальності на рівні закону могли б виникати адміністративні колізії, навіть якщо на практиці всі сторони розуміють свої ролі.

Де-факто керівники підрозділів і командири військових частин часто й так усвідомлюють свою відповідальність. Але де-юре, під час адміністрування виборчого процесу в секторі безпеки і оборони, могли б виникати проблеми

- пояснив депутат.

За словами Лозинського, відповідні формулювання були напрацьовані спільно з юридичним управлінням парламенту та членами робочої підгрупи.

Окремо він зазначив, що у прикінцевих та перехідних положеннях законопроєкту враховано пропозиції громадянської мережі "Опора", яка брала активну участь у роботі над документом.

Йдеться про процеси оскарження, інструменти реагування на порушення та механізми контролю. Це критично важливі елементи, які необхідно закласти одразу, щоб забезпечити довіру до виборчого процесу

- підкреслив народний депутат.

Він додав, що робоча група прагнула максимально чітко прописати всі процедурні моменти, аби уникнути правових прогалин під час можливого проведення виборів у складних безпекових умовах.

Нагадаємо

Робоча група підготувала зміни для реалізації виборчих прав військовослужбовців та представників сил безпеки. Законопроєкт враховує ідентифікацію виборців та розширює термінологію.

Андрій Тимощенков

СуспільствоПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Верховна Рада України